29.11.2020

Workers Cast - Talk Kunden werben Mitarbeiter: Interview mit "Provotainer" Martin Gaedt

Corona hin oder her – der Fachkräftemangel bleibt weiterhin ein großes Problem im Handwerk. Bei der Mitarbeitersuche helfen können auch die Kunden eines Unternehmens. Wie das geht, verrät der selbst ernannte „Provotainer“ Martin Gaedt in diesem Workers Cast.

von Jörg Mosler

Kunden sind der größte und beste Multiplikationsfaktor für ein Unternehmen. Doch wie können Handwerker diesen Umstand in der Mitarbeitergewinnung nutzen? „Provotainer“ und Ideenrocker Martin Gaedt hat sich genau diese Frage gestellt. Herausgekommen ist der „Jobjackpot“. Eine Art Lotterie für die Gewinnung von Mitarbeitern und Azubis. Was dahinter steckt und wie es genau funktioniert, verrät der Berliner in diesem Workers Cast.

Gewinnchancen für erfolgreiche Empfehlung

Martin Gaedt ist Buchautor, Keynotespeaker und „Provotainer“: Das heißt, in seinen Büchern und Vorträge provoziert und entertaint er gleichsam. Vor allem aber entwickelt und setzt er Ideen um – unter anderem auch im Bereich Mitarbeitergewinnung. Dabei ist der Jobjackpot entstanden, von dem Unternehmer, deren Kunden und neue Mitarbeiter profitieren können: Spricht ein Kunde eine erfolgreiche Empfehlung für eine offene Stelle des Unternehmens aus, erhält er ein Los für den Jackpot. Ebenso der neue Mitarbeiter. In regelmäßigen Abständen wird der Jackpot dann gezogen – und ein Kunde oder Mitarbeiter kann sich über einen Geldsegen freuen. Wie der Jackpot genau funktioniert und wie auch die Unternehmer selbst ein Los erhalten, das verrät Gaedt in dieser Podcast-Folge.

