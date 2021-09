13.09.2021

Workers Cast - Talk Mit gezielter Datenauswertung den Betrieb immer im Blick: Interview mit Lennart Kirschbaum

Tracking, Dashboarding, Auswertung. Handwerksunternehmer sollten eigentlich immer wissen, wie es um ihren Betrieb steht. Dafür benötigen sie verschiedene Daten. Doch wie können die entscheidenden Daten gesammelt und aufbereitet werden? Und welche braucht es überhaupt? Das alles beantwortet Lennart Kirschbaum in diesem Workers Cast.

von Jörg Mosler

Wer weiß, was er hat, der weiß, was er braucht. Das gilt auch in Handwerksbetrieben, vom Kundenstamm über Material bis hin zur Arbeitszeit. Doch in vielen Betrieben fehlen die entsprechenden Daten, oder sie werden nicht richtig verwaltet. Dass jeder im Unternehmen die wichtigen Zahlen ständig im Blick hat, klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Allerdings ist es möglich; Lennart Krischbaum hat es für das Familienunternehmen Kirschbaum Fenster und Rollladen GmbH in Köln realisiert. Wie das geht, verrät der 29-Jährige in dieser Podcast-Folge.

Erfahrung aus der Tech-Branche

Die Voraussetzungen für Lennart Kirschbaums Vorhaben sind gut. Vor dreieinhalb Jahren hat er beschlossen, in das Familienunternehmen einzusteigen und sich in der Unternehmensführung zu versuchen. Mithilfe von tracking und dashboarding. Seine Expertise, die er sich zuvor im BWL-Studium und der Arbeit bei einem der erfolgreichsten deutschen App-Startups angeeignet hat, helfen ihm dabei. So gelingt es ihm und seinen Mitarbeitern, die wichtigen Daten für das Unternehmen digital zu sammeln, auszuwerten und für Zukunftsentscheidungen zu nutzen. Mit welcher Software er das gelöst hat, welche Schwierigkeiten es gab und wie er seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit ins Boot geholt hat? Darüber spricht Kirschbaum in dieser Folge.

Das könnte Sie auch interessieren

Len nart Kirschbaums Unternehmen: kirschbaum-koeln.de

Die Software: tableau.com

Direktlink zum Workers Cast via iTunes: https://itunes.apple.com/de/podcast/workerscast-der-podcast-f%C3%BCr-handwerksunternehmer/id1195180874?mt=2