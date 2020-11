01.11.2020

Workers Cast - Talk Ran an die Fördertöpfe: Interview mit Kai Schimmelfeder

Geld vom Staat, vom Land, von Banken: Für Handwerksunternehmen gibt es viele unterschiedliche Fördermittel. Und wer diese nutzt, ist clever, sagt Fördermittelberater Kai Schimmelfeder. Im Workers Cast spricht der Experte darüber, was Handwerker wissen müssen und tun können.

von Jörg Mosler

Es gibt unzählige Fördermittel für Unternehmen. Das Problem: Die wenigsten Unternehmen nutzen sie. Kai Schimmelfeder, Experte für das Thema Fördermittel, sagt deshalb ganz deutlich: „Ran an die Fördertöpfe!“ Aber Achtung, denn Fördermittel ist nicht gleich Fördermittel. Im Workers Cast spricht der Berater darüber, welche Möglichkeiten es gibt und was Handwerker über sie wissen müssen.

Aus der Praxis für die Praxis

Wie schwierig die Suche nach Fördermitteln sein kann, hat Kai Schimmelfeder vor vielen Jahren selbst erfahren. Als der einstige Profisportler sich ein sicheres Standbein mit einem eigenen Unternehmen aufbauen wollte, fehlte es ihm an Geld. Mit der Bahn machte er sich auf die Suche nach Förderstellen, die seinen Plan möglich machen. Es gelang. Deshalb startete Schimmelfeder sein nächstes Unternehmen für die Fördermittelberatung. Was mit der Weitergabe seiner praktischen Erfahrungen startete, hat sich zu dem großen Beratungsunternehmen Feder Consulting entwickelt. Einige Tipps hält Schimmelfeder in dieser Podcast-Folge bereit.

Kai Schimmelfeders Unternehmen: https://www.federconsulting.com

Kai Schimmelfeders Homepages: https://www.kaischimmelfeder.de

Fördermittel-Infos von GoDigital: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Videos/2020/20200707-go-digital.html

Fördermittel-Infos der Förderdatenbank: https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html

YouTube-Video „Unternehmenskauf“ mit Kai : https://youtu.be/jh4lPdh-DUg