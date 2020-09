06.09.2020

Workers Cast - Talk Führung braucht Strategie: Interview mit Jürgen Wulff

Mitarbeiterführung bedeutet mehr, als nur Gehaltszettel auszufüllen und Arbeitseinsätze zu planen. Wer erfolgreich führen möchte, braucht dafür eine Strategie, sagt Unternehmensberater Jürgen Wulff. In diesem Workers Cast verrät er, worauf es ankommt.

von Jörg Mosler

Wer einen Handwerksbetrieb leitet, hat in der Regel auch Mitarbeiterverantwortung. Viele Unternehmer führen ihr Team nach Bauchgefühl, doch das ist meist ein Fehler. Denn, damit alle Mitarbeiter an einem Strang ziehen und dauerhaft motiviert sind, braucht es in erster Linie eine klare Strategie, sagt Jürgen Wulff. Der Unternehmensberater aus Hamburg bezeichnet sich selbst als Führungsstratege und gibt in dieser Workers Cast-Folge einen Einblick, was genau das bedeutet.

Strukturiertes Denken hilft, zu führen

Jürgen Wulff arbeitet seit 20 Jahren in der Unternehmensberatung für kleine, mittelständische sowie große Unternehmen, aber auch in der öffentlichen Verwaltung. Dabei coacht er Führungskräfte in Trainings und Workshops. Dort sieht er, was ganz oft falsch läuft in der Mitarbeiterführung und weshalb. Wulff selbst ist Diplominformatiker und verfügt über eine strukturierte Denkweise. Und die ist eine Führungsqualität. In diesem Workers Cast verrät Wulff, welches die größten Fehler in der Mitarbeiterführung sind, welche Auswirkungen sie haben und was eine Führungspersönlichkeit ausmacht.

