18.01.2021

Workers Cast - Talk Das Handwerk und Instagram: Interview mit Florian Wilhelmy

Sägen, hämmern, klicken: Florian Wilhelmy ist nicht nur Zimmerermeister aus Leidenschaft, sondern auch ein Handwerkspionier auf Instagram. Über seine Arbeit on- und offline spricht er in diesem Workers Cast ebenso wie über seine Weiterbildung zum Betriebswirt und die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie.

von Jörg Mosler

Florian Wilhelmy ist im Internet vielen besser als „carpenter_flo“ bekannt. Denn der 27-Jährige ist nicht nur Zimmermann, sondern auch einer der Handwerkspioniere auf Instagram. Seinen mittlerweile mehr als 18.000 Abonnenten gibt er laufend Einblicke in das Arbeitsleben auf der Baustelle. Wie der Zimmerermeister aus Neustadt in der Pfalz die Handwerks-Community auf Instagram sieht und was er Handwerkern rät, zeigt diese Workers Cast-Folge.

Irgendwas mit Holz ist nicht genug

Etwas mit Holz machen, diesen Wunsch hatte Florian Wilhelmy schon früh. Deshalb hat er sich für den Beruf des Zimmerers entschieden. Inzwischen hat er seinen Meister längst in der Tasche, entwickelt sich aber immer weiter. Neben seiner Arbeit hat er eine Familie, macht den Betriebswirt, hat sich selbständig gemacht – und er ist im Internet auf Instagram sehr aktiv. Ein volles Pensum also, das der 27-Jährige stemmt. Wie er das alles schafft, darum geht es in dieser Folge des Workers Cast.

Das könnte Sie auch interessieren

Florian Wilhelmy auf Instagram: https://www.instagram.com/carpenter_flo/

Mentoring-Programm von Jörg Mosler: Strategiegespräch

Mission Mitarbeitergewinnung: das neue digitale Seminarevent