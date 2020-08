23.08.2020

Workers Cast - Talk Facebook-Anzeigen richtig einsetzen: Interview mit Daniel Levitan

Auf der Suche nach Kunden oder Mitarbeitern kommt kein Betrieb am Thema Werbung vorbei. Die günstigste und zielgerichtetste Möglichkeit dafür seien Facebook-Werbeanzeigen, sagt Experte Daniel Levitan. Warum das so ist, verrät er in diesem Workers Cast.

von Jörg Mosler

Facebook-Werbeanzeigen sind eine gute Möglichkeit, für das eigene Unternehmen zu werben. Egal, ob es Mitarbeiter oder Kunden anziehen soll. Doch die Vielzahl an Optionen und Einstellungsmöglichkeiten halten viele Unternehmer davon ab, mit Werbeanzeigen zu starten. Trotzdem lohnt es sich, einfach einmal damit zu starten, sagt Daniel Levitan. Er ist ein echter Profi für Facebook-Ads und gibt in dieser Workers Cast-Folge sein Wissen aus mehr als 10 Jahren Erfahrung preis.

Übung macht den Facebook-Meister

Daniel Levitan beschäftigt sich bereits seit 11 Jahren beruflich mit Facebook. In mehreren Unternehmen hat er das Netzwerk aus unterschiedlichen Perspektiven kennen gelernt. Trotzdem, so sagt er, erlebt er noch immer fast täglich neue Dinge. Seit 2019 unterstützt Levitan als Selbständiger die Kunden beim Facebook Advertising. Sein Tipp an alle, die dieses Werbetool auch nutzen möchten: „Einfach anfangen.“ Denn aus seiner Sicht gibt es keine günstigere Alternative, die noch dazu so zielgerichtet targetieren kann. Was genau er damit meint und welche Tipps Levitan noch bereithält, verrät dieser Workers Cast.

