26.09.2021

Workers Cast - Talk So motivieren Chefs effektiv ihr Team: Interview mit Christian Brink

Mehr Geld, ein angenehmer Arbeitsort, kleine Präsente: Die Möglichkeiten, die eigenen Mitarbeiter im Unternehmen zu motivieren, sind vielfältig. Doch bringt eine Motivation von außen überhaupt etwas? Und wie kann sie gelingen? Diese Fragen beantwortet Experte Christian Brink in diesem Workers Cast.

von Jörg Mosler

Was motiviert die Mitarbeiter Höchstleistungen zu zeigen? Ist es ausschließlich die Bezahlung? Oder zählen eher andere Faktoren wie die Arbeitsumgebung? Handwerksunternehmer mit Team müssen sich solche Fragen häufig stellen, denn nicht jeder Mitarbeiter ist jeden Tag von innen heraus motiviert, sein Bestes zu geben. Sie müssen motiviert werden. Doch kann eine Motivation von außen überhaupt funktionieren? Eine Antwort auf diese Fragen gibt Christian Brink, Experte für Führung und Motivation, in dieser Podcast-Folge.

Die Mitarbeiter hegen und pflegen

Seit mehr als zehn Jahren ist Christian Brink selbständig. Doch zuvor hat auch er als Angestellter in einem Team gearbeitet, in dem die Mitarbeitermotivation kaum Thema war. Und als er dann selbst Mitarbeiterverantwortung hatte, hat er die gleichen Fehler auch gemacht, bis Brink gemerkt hat: „So geht das nicht.“ Denn die Mitarbeiter müssen gehegt und gepflegt werden. Wie das gelingen kann, verrät Brink in diesem Workers Cast.

