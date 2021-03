28.02.2021

Workers Cast - Talk Werkzeugindustrie und Handwerk: Interview zu Feedback-Kultur per App mit Anselm Zebner

Die einen entwickeln sie – die anderen wenden sie an. Doch beim Thema Werkzeuge fehlt es oft am Austausch zwischen beiden Seiten. Deshalb hat Anselm Zebner eine App entwickelt, die Feedback und Fragen der Handwerker an die Werkzeugindustrie schnell und einfach macht. Wie „Evolute“ beiden Seiten hilft, verrät dieser Workers Cast.

von Jörg Mosler

Handwerker kennen das: Beim Arbeiten auf der Baustelle kommen häufig Verbesserungswünsche oder Fragen zu Werkzeugen auf. In den meisten Fällen arrangieren sich die Nutzer dann mit den Schwierigkeiten, da ein Austausch mit dem Hersteller umständlich ist. Dabei könnte es für beide Seiten nützlich sein, Fragen und Feedback zu ermöglichen. Genau das soll die App „Evolute“ nun tun, die Anselm Zebner entwickelt hat. Wie sie funktioniert, verrät Zebner in diesem Workers Cast.

Digital und einfach

Als erfahrener Wirtschaftsinformatiker kennt sich Anselm Zebner bereits mit verschiedenen IT-Lösungen aus. Da sich die Welt aktuell so rasant verändert, hat er sich eine Anwendung gewünscht, die mit dieser Schnelligkeit mithalten kann. Herausgekommen ist dabei die App „Evolute“. Sie soll digital und einfach dabei helfen, den Austausch zwischen Werkzeugherstellern und Handwerkern möglich zu machen. Welchen Vorteil beide Seiten davon haben, verrät Zebner in diesem Interview.

