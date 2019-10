20.10.2019

Workers Cast - Talk Moderne Meister an den Markt: Stefan Bohlken über die zurückerkämpfte Meisterpflicht

15 Jahre ist es her, dass der Beruf der Fliesenleger seine Meisterpflicht verloren hat. Viele haben für eine Wiedereinführung gekämpft, besonders laut Stefan Bohlken. Nun ist der Meister zurück. Was sich in den zwei Jahren seit Bohlkens Video getan hat, verrät er im aktuellen Podcast.

von Jörg Mosler

Vor mehr als zwei Jahren hat Stefan Bohlken schon einmal in diesem Podcast mitgewirkt. Kurz zuvor hatte sich der Fliesenlegermeister aus Oldenburg in einem Youtube-Video klar und deutlich für die Wiedereinführung der Meisterpflicht in seinem Gewerk ausgesprochen und den Politikern auf die Finger geklopft. Dieser flammende Appell für den Meisterbrief war auf Facebook durch die Decke gegangen. Seitdem hat er unter dem Motto „Holt uns den Meister zurück“ für die Wiedereinführung der Meisterpflicht gekämpft.

Der Kampf vieler hat etwas bewirkt

Jetzt hat sich sein Einsatz ausgezahlt: In zwölf Handwerksberufen soll die Meisterpflicht 2020 wieder eingeführt werden. Das ist unter anderem auch Bohlken zu verdanken. Denn er hat sich eingebracht, mit Politikern diskutiert, seine Meinung gesagt und für Sichtbarkeit des Handwerks gesorgt. Über den Weg, den er und viele Mitstreiter gegangen sind, spricht er in diesem Podcast ebenso wie darüber, was sich nun ändern muss. Denn auch trotz Wiedereinführung der Meisterpflicht steckt das Handwerk noch in Schwierigkeiten. Moderne Meister müssen an den Markt.

