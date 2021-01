25.01.2021

Workers Cast - Solo "Mission Mitarbeitergewinnung DIGITAL": Handwerksunternehmer brauchen eine Strategie

Fachkräfte und Auszubildende – daran fehlt es in sehr vielen Handwerksbetrieben in Deutschland. Die Konkurrenz ist groß. Deshalb gilt: Um geeignete Mitarbeiter zu finden, brauchen Unternehmer eine gute Strategie. Diese bekommen sie beim großen Digital-Event "Mission Mitarbeitergewinnung DIGITAL".

von Jörg Mosler

Wer mit einer klaren Strategie an die Mitarbeiter- und Azubigewinnung herangeht, hat 99 Prozent der anderen Unternehmen etwas voraus. Denn die meisten Betriebe gehen das Thema „Mitarbeiter gewinnen“ ohne klare Strategie an. Dort wird meist einfach eine Ansammlung von Einzelmaßnahmen durchgeführt, was am Ende wenig Erfolg bringt. Deshalb heißt es nun: Strategie ausarbeiten und loslegen. Wie das möglich werden kann, zeigt dieser Workers Cast.

Mit Strategie durch das Jahr 2021

Unternehmer, die sich von der Konkurrenz am Arbeitsmarkt spürbar abheben möchten, können sich dabei Unterstützung holen. Die gibt es am 6. Februar 2021 beim ersten, digitalen Event für Mitarbeiter- und Azubigewinnung der „Mission Mitarbeitergewinnung DIGITAL“. An diesem Tag zeige ich die komplette Strategie hinter erfolgreicher Mitarbeiter- und Azubigewinnung. Mehr Information dazu gibt es in diesem Podcast.

Das könnte Sie auch interessieren

Mission Mitarbeitergewinnung digital: https://joerg-mosler.lpages.co/mission-mitarbeitergewinnung-digital_hwmag/

Das Mentoring-Programm: https://www.joerg-mosler.de/mentoring

Der Online-Kurs „Mitarbeiter Magnet“: https://www.joerg-mosler.de/mitarbeiter-magnet