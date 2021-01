11.01.2021

Workers Cast - Solo Ziele für das neue Jahr: Ganz schnell und einfach Mitarbeiter gewinnen – kann das funktionieren?

Neue Strukturen, höherer Gewinn, mehr Mitarbeiter: Zum Jahresstart nehmen sich die Menschen nicht nur im Privaten, sondern auch im Beruf neue Ziele vor. Ganz wichtig ist dabei aber, nicht nach schnellen und einfachen Lösungen zu suchen. Weshalb das nicht gutgeht, verrät dieser Workers Cast.

von Jörg Mosler

Der Jahresstart ist traditionell die Zeit der Ziele und Vorsätze. Da ist oft die Versuchung groß, nach einer einfachen und schnellen Lösung für das Vorhaben zu suchen. Diese einfachen und schnellen Lösungen gibt es auch für das Thema Mitarbeiter- und Azubigewinnung. Warum Unternehmer aber nicht auf die „schnell und einfach“-Lösung setzen sollten – egal, welche Ziele sie sich für das Jahr 2021 gesetzt haben – erfahren sie in dieser Podcastfolge.

Keine dauerhafte Lösung

Große Vorhaben lassen sich nicht kurzfristig lösen. Und die Mitarbeiter- und Azubigewinnung gehört in Unternehmen einfach zu den ganz großen und wichtigen Vorhaben dazu. Eine langfristige Strategie muss also her. Mehr Input dazu gibt es in diesem Workers Cast.

Das könnte Sie auch interessieren

Mission Mitarbeitergewinnung digital: https://www.joerg-mosler.de/mm-digital

Das Mentoring-Programm: https://www.joerg-mosler.de/mentoring

Der Online-Kurs „Mitarbeiter Magnet“: https://www.joerg-mosler.de/mitarbeiter-magnet