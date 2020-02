17.02.2020

Workers Cast - Solo Jedes Unternehmen hat die Mitarbeiter, die es verdient

Viele Unternehmer haben den Eindruck, immer mehr zahlen zu müssen, um gute Mitarbeiter zu bekommen. Doch dass Geld nicht das einzige ist, das in der Mitarbeitergewinnung zählt, zeigt der aktuelle Podcast.

von Jörg Mosler

Menschen werden von Emotionen angesprochen. Und wer diese Emotionen anspricht, der bekommt das passende Personal. Deshalb geht es bei der Mitarbeitergewinnung auch um die persönliche Einstellung des Arbeitgebers. Und deshalb hat jedes Unternehmen die Mitarbeiter, die es verdient.

Ausstrahlung gewinnt

Denn das, was ein Unternehmen ausstrahlt, das zieht es auch an. Deshalb kommt es eben auch bei der Mitarbeitergewinnung nicht nur darauf an, was ein Arbeitgeber zahlt, sondern darauf, wie er auftritt. Wie sich das auf das Unternehmen auswirkt, verrät der aktuelle Podcast.

Das könnte Sie auch interessieren

Trailer zum neuen Buch „Chefsache Mensch“: https://youtu.be/FV6kYwKcfxE

Meine Facebook-Gruppe „Mitarbeitergewinnung im Handwerk“: http://bit.ly/mitarbeitergewinnung-gruppe

Direktlink zum Workers Cast via iTunes: https://itunes.apple.com/de/podcast/workerscast-der-podcast-f%C3%BCr-handwerksunternehmer/id1195180874?mt=2