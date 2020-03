15.03.2020

Workers Cast - Solo Rollenverteilung: Der Unterschied zwischen Führung und Management

Bei der Frage, was eine gute Führungskraft ausmacht, scheiden sich die Geister. Häufig liegt das allerdings daran, dass die verschiedenen Rollen in einem Unternehmen durcheinandergebracht werden. Mit diesem Durcheinander räumt der aktuelle Workers Cast auf.

von Jörg Mosler

Eine gute Führungskraft arbeitet im Alltagsgeschäft mit. So sehen es viele Arbeitnehmer und auch Arbeitgeber. Denn es zeigt, dass der Chef sich für die Arbeit seines Betriebs nicht zu fein ist. Doch: Arbeitet der Chef vor allem im Alltagsgeschäft mit, dann ist er eine extrem gut bezahlte Führungskraft. Und damit teuer für das Unternehmen. Deshalb müssen Chefs unterscheiden können zwischen Führungskraft, Manager und Fachkraft. Dabei hilft der aktuelle Podcast.

Unterschiedliches Verständnis

Positive Rückmeldungen auf Blogbeiträge oder Podcasts gibt es viele. Doch der Aufhänger für den aktuellen Workers Cast ist ein kritischer Post zu einem Blogbeitrag über Führungskräfte. Er zeigt, dass das Verständnis zu dem Thema ein ganz unterschiedliches sein kann: Was bedeutet Fachkraft? Was bedeutet Führungskraft? Was bedeutet Manager? Nur, wer die Rollen unterscheiden kann, kann auch eine gute Führungskraft sein. Klärung gibt der aktuelle Workers Cast.

