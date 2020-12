06.12.2020

Workers Cast - Solo Digitales Onboarding: So vermitteln Sie Mitarbeitern Wissen schon vor dem ersten Arbeitstag

Wenn es gelungen ist, einen neuen Mitarbeiter für das Unternehmen zu finden, folgt bald das Onboarding – also das Einlernen. Hier können digitale Prozesse helfen, um dem Chef ebenso wie dem Mitarbeiter den Start zu erleichtern. Dieser Workers Cast zeigt, worauf es dabei ankommt.

von Jörg Mosler

In den kommenden Solofolgen soll es im Workers Cast vor allem um digitale Prozesse in der Mitarbeiter- und Azubigewinnung gehen. Sinn macht es in der Regel dann, einen Prozess digital umzusetzen, wenn er immer wieder und immer gleich abläuft. Im Bereich Mitarbeitergewinnung gibt es da verschiedene Themen, die infrage kommen. Den Anfang macht hier das Onboarding, wenn also ein neuer Mitarbeiter oder Auszubildender in den Betrieb kommt.

Zuhause den Betrieb kennenlernen

Dieser Vorgang ist bei jedem neuen Mitarbeiter nahezu identisch und ist deswegen wie für die Digitalisierung geschaffen. Denn jeder Neue muss schließlich wichtige Abläufe und Maschinen oder Werkzeuge kennenlernen, ebenso wie Räumlichkeiten und Zeiten. Solche Informationen können Chefs dem neuen Mitarbeiter bereits vor dem ersten Tag in digitaler Form zukommen lassen. Das schafft auf beiden Seiten Sicherheit. Wie das gelingt, verrät diese Podcast-Folge.

