01.07.2019

Workers Cast - Talk Das leisten Handwerksorganisationen: Eine Diskussion mit Michael Hoffschroer

Das Handwerk boomt, aber es fehlt an Fachkräften. Was tun eigentlich die Handwerksorganisationen dagegen? Über ihre Rolle und Möglichkeiten dreht sich der aktuelle Workers Cast mit Michael Hoffschroer, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Cloppenburg und Blogger bei „handwerksmacher.de

von Jörg Mosler

Sie sollen die Interessen der Handwerker vertreten, die Bildung vorantreiben und eine positive Außenwirkung des Handwerks fördern. Handwerksorganisationen wollen für Handwerksbetriebe und deren Angestellten viele Lösungen bereithalten. Aber können sie diesem Anspruch überhaupt gerecht werden? Sind Imagekampagnen überhaupt sinnvoll? Inszenieren sich die Organisationen mit ihrem Auftreten nicht zu häufig als Opfer statt als Macher? Mit Michael Hoffschroer, dem Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Cloppenburg, geht es in diesem Podcast in eine kontroverse Diskussion rund um die Handwerksorganisationen.

Differenzierter Blick aufs Handwerk

Michael Hoffschroer schaut auf mehr als 20 Jahre Erfahrung im Handwerk zurück, ohne selbst Handwerker zu sein. Der 47-Jährige ist ausgebildeter Bankkaufmann, Diplomhandelslehrer und hat seine Promotion am Forschungsinstitut für Berufsbildung im Handwerk abgeschlossen. Danach hat er sich beim Zentralverband des Deutschen Handwerks um das Thema Berufsbildung gekümmert; seit neun Jahren ist er Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft in Cloppenburg. In all der Zeit hat er sich ein differenziertes Bild des Handwerks und der Organisationen machen können. Seine eigenen Erfahrungen gibt Hoffschroer seit Dezember deshalb auch in seinem Blog handwerksmacher.de weiter.

Das könnte Sie auch interessieren

Michael Hoffschroers Blog: https://handwerksmacher.de

Michaels Podcast-Tipp: Disrupt Yourself von Christoph Keese auf iTunes

Meine Facebook-Gruppe „Mitarbeitergewinnung im Handwerk“: http://bit.ly/mitarbeitergewinnung-gruppe

Direktlink zum Workers Cast via iTunes: https://itunes.apple.com/de/podcast/workerscast-der-podcast-f%C3%BCr-handwerksunternehmer/id1195180874?mt=2