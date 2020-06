28.06.2020

Workers Cast - Talk Tabuthema Burnout – Interview mit Matthias Deckers

Oft verschwiegen, sehr persönlich, von einigen heruntergespielt: Burnout trifft viele, doch kaum jemand spricht offen darüber. Auch im Handwerk kommt die Krankheit immer wieder vor, wie bei Malermeister Matthias Deckers aus Geldern. Über seine Erfahrungen spricht er in diesem Workers Cast.

von Jörg Mosler

Extrem erschöpft, völlig ausgebrannt, wie gelähmt; so fühlen sich Menschen mit einem Burnout. Wenn beruflicher Stress sich so sehr auf Körper und Geist auswirkt, dass gar nichts mehr geht, müssen Betroffene oft nochmal ganz neu beginnen. So ist es auch Matthias Deckers aus Geldern gegangen. Er hat den elterlichen Malerbetrieb übernommen, musste ihn nach einigen Jahren aber wegen seines Burnouts schließen. Im Workers Cast spricht er über den Weg in die Krankheit ebenso wie über den Weg wieder hinaus.

Wenn Burnout alles crasht

Schon immer war Matthias Deckers klar, dass er einmal Maler werden möchte. Als Kind hat er im Betrieb seines Vaters viel Zeit verbracht; mit 16 startete er die Lehre; fünf Jahre später hatte er seinen Meistertitel in der Tasche. 2013 hat Deckers den elterlichen Betrieb dann übernommen. Freiwillig und voller Ambitionen. Aber auch etwas naiv. Beruf und Privatleben verlangten ihm irgendwann zu viel ab, sodass er 2018 den Betrieb schließen musste. Inzwischen hat Deckers die Krankheit im Griff und ist wieder selbständig als Malermeister tätig. Allerdings ganz anders als zuvor. Den Spaß an seinem Beruf hat er zum Glück wiedergewonnen. Über seine Erfahrungen spricht Matthias „Mattez“ Deckers in dieser Podcast-Folge.

Das könnte Sie auch interessieren

Matthias "Mattez" Deckers Internetseite: http://mattez-inc.com

Matthias "Mattez" Deckers Facebook-Seite: https://www.facebook.com/mattezinc

Der neue #1 Bestseller „CHEFSACHE MENSCH“: http://bit.ly/chefsache-mensch

Direktlink zum Workers Cast via iTunes: https://itunes.apple.com/de/podcast/workerscast-der-podcast-f%C3%BCr-handwerksunternehmer/id1195180874?mt=2