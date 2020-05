17.05.2020

Workers Cast - Talk Das Handwerk mit allen Sinnen erleben: Interview mit Schreinermeister Matthias Brack

Um seine Wintergärten präsentieren zu können, wünschte sich Schreinermeister Matthias Brack aus Altusried einen großen Showroom. Inzwischen ist eine riesige Ausstellung in Kempten entstanden, die das Handwerk erlebbar macht. Wie er das gemeinsam mit anderen Handwerkern geschafft hat, berichtet Brack in diesem Workers Cast.

von Jörg Mosler

Anspruchsvolle Kunden erwarten nicht nur eine qualitativ hochwertige Gesamtleistung beim Um- oder Ausbau. Auch das Erlebnis muss stimmen. Schreinermeister Matthias Brack geht genau auf diesen Wunsch mit seinem Unternehmen „La Casa“ in Kempten ein. Auf mehr als 1000 Quadratmetern macht er gemeinsam mit anderen Gewerken Wohnkonzepte fühlbar. „Der Kunde soll reinkommen und das Handwerk erleben“, sagt er. Welches Konzept dahinter steckt, erklärt Brack in dieser Podcast-Episode.

Mehr als ein Showroom

Begonnen hat Matthias Brack als Wintergartenbauer, als er vor 13 Jahren das elterliche Unternehmen im Allgäu übernommen hat. Doch er wollte einen Showroom. Um sich die Kosten zu teilen, hat er sich mit Unternehmern anderer Gewerke zusammengetan. In den vergangenen Jahren ist so das inzwischen riesige „La Casa“ entstanden. In den sechs vollständig eingerichteten Wohnwelten sollen sich die Besucher wirklich wie zuhause fühlen. Denn dann springt der Funke eher über, als in einem leeren Wintergarten oder vor einem Ofen an einer kahlen Wand. Und davon profitieren alle teilnehmenden Handwerker. Was andere Unternehmer von diesem Konzept lernen können, verrät dieser Workers Cast.

Das könnte Sie auch interessieren

Die Homepage von „La Casa“: https://www.lacasa-kempten.de

Die Homepage von Matthias Bracks Unternehmen: https://brack-wintergarten.de

Der neue #1 Bestseller „CHEFSACHE MENSCH“: http://bit.ly/chefsache-mensch

Direktlink zum Workers Cast via iTunes: https://itunes.apple.com/de/podcast/workerscast-der-podcast-f%C3%BCr-handwerksunternehmer/id1195180874?mt=2