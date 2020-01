26.01.2020

Workers Cast - Talk Das macht #lustaufhandwerk - Interview mit Kristijan Cacic

Image-Kampagnen für das Handwerk gibt es einige. Eine davon ist @lustaufhandwerk, die bestehende Betriebe miteinander und mit künftigen Handwerkern verbinden soll. Hintergründe zur Kampagne sowie Instagram-Tipps gibt Installateur und Mitinitiator Kristijan Cacic im aktuellen Workers Cast.

von Jörg Mosler

Es ist kaum zu glauben, was die Social Media-Kampagne #lustaufhandwerk in kurzer Zeit alles bewegt hat. Es ist eine Aktion vom Handwerk für das Handwerk und hat das Ziel, moderne Betriebe miteinander und auch mit den Auszubildenden zu verbinden. Oder auch zu „connecten“, wie Kristijan Cacic es nennt. Der Mitinitiator und Installateurmeister aus Berlin ist vielen besser als @insta_llateur auf Instagram bekannt. Seine Storys haben beinahe schon Kultstatus. Im aktuellen Workers Cast gibt er wertvolle Instagram-Tipps und verrät spannende Insights zu #lustaufhandwerk.

Nach dem Motto „Einfach mal machen!“

Kristijan Cacic ist bereits seit mehr als 20 Jahren selbständiger Installateurmeister. Zu dem Beruf ist er in der Jugend eher zufällig gekommen. Heute möchte er es aber nicht mehr anders haben. So erfolgreich wurde er vor allem auch aus einem Grund: Er lässt sich von Kritik nicht entmutigen, sondern antreiben. Deshalb hat er sich selbständig gemacht. Deshalb ist er auf Social Media-Kanälen so bekannt. Frei nach dem Motto „Einfach mal machen“ will er jungen Handwerkern Mut machen. Denn gerade jetzt sei eine gute Zeit, sich selbständig zu machen. Tipps und Erfahrungen von Cacic gibt es für sie und alle andern im aktuellen Workers Cast.

Das könnte Sie auch interessieren

Kristijan Cacic auf Instagram: https://www.instagram.com/insta_llateur/



#lustaufhandwerk auf Instagram: https://www.instagram.com/lustaufhandwerk/



Meine Facebook-Gruppe „Mitarbeitergewinnung im Handwerk“: http://bit.ly/mitarbeitergewinnung-gruppe

Direktlink zum Workers Cast via iTunes: https://itunes.apple.com/de/podcast/workerscast-der-podcast-f%C3%BCr-handwerksunternehmer/id1195180874?mt=2