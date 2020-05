03.05.2020

Workers Cast - Talk Alexa, such‘ mir einen neuen Arbeitgeber: Interview mit Junias Engelke

Stellenbeschreibungen lesen, Job-Angebot und Wunsch vergleichen und dann noch die Unternehmenskultur checken. Eine Bewerbungsphase kostet Suchenden ebenso wie Unternehmer viel Zeit. Helfen könnte dabei eine App des Wirtschaftspsychologen Junias Engelke. Wie, das verrät er in diesem Workers Cast.

von Jörg Mosler

Passen ein Mitarbeiter und ein Unternehmen wirklich zusammen? Und woran kann man das überhaupt erkennen? Das sind nur zwei der Fragen, mit denen sich Junias Engelke aus Münster beschäftigt. Er hat eine Web-App entwickelt, die es Mitarbeitern und Unternehmen ermöglicht, mittels Algorithmus herauszufinden, ob sie zueinander passen. Was aktuell noch in einer Testphase läuft, könnte schon bald Realität werden. Es geht sogar soweit, dass in Zukunft digitale Assistenten wie Alexa oder Siri einen neuen Arbeitgeber für den Nutzer finden. Wie das alles funktioniert und wie weit ein derartiges Szenario in der Zukunft liegt, verrät diese Podcast-Episode.

Eine Frage der Persönlichkeit

Junias Engelke ist 25 Jahre und Wirtschaftspsychologe. In seiner Masterarbeit hat er sich mit dem Zusammenhang zwischen der Persönlichkeit eines Arbeitsuchenden und den Attraktivitätsfaktoren eines Arbeitgebers befasst. Das heißt: Passt der Arbeitnehmer zu der Unternehmenskultur. Aus seiner Forschung ist eine App entstanden, die sowohl die Arbeitgeber als auch den Arbeitsuchenden in der Bewerbungsphase unterstützen soll. Wie das Unternehmern helfen kann, zeigt dieser Workers Cast.

