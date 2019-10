06.10.2019

Workers Cast - Talk Dachdecker Jan Voges: Keine Angst vor Emotionen

Was haben Starbucks und Jan Voges Dackdeckermeisterbetrieb gemeinsam? Sie haben einen Wohlfühlraum geschaffen. Deshalb ist Voges so erfolgreich, obwohl er noch ein junger Handwerker ist. Wie er das geschafft hat, erfahren Sie in diesem Workers Cast.

von Jörg Mosler

Jan Voges ist ein junger Handwerksmeister, hat aber schon viel unternehmerische Erfahrung gesammelt. Mit Erfolg führt er einen Dachdeckermeisterbetrieb in Lamspringe seit mehr als zehn Jahren. In dieser Zeit der Selbständigkeit hat er sich ein junges, motiviertes Team aufgebaut und sich die Freiheit geschaffen, hauptsächlich an seinem Unternehmen zu arbeiten. Dieser Weg war nicht immer einfach – im Gegenteil. Wie es Jan gelungen ist, dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen, erzählt er im aktuellen Podcast.

Fokus auf Emotionalisierung

„Wir brauchen nicht noch mehr Meister“, sagt Voges. „Wir brauchen Persönlichkeiten. Wir brauchen Unternehmer.“ Denn, so der junge Unternehmer, die Arbeit an sich sei doch im Handwerk immer die gleiche. Deshalb komme es auf den Rahmen an, der darum herum gebaut werde. Von dieser Überzeugung geleitet hat Jan Voges sein Dachdeckerunternehmen aufgebaut. Ganz wichtig ist für ihn, sich deutlich zu positionieren, emotional an die Arbeit heranzugehen und die Masken fallen zu lassen. Was genau Voges damit meint, wie er es selbst geschafft hat und welche Fehler er dabei auch gemacht hat, das erfahren Sie im Workers Cast.

