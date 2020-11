08.11.2020

Workers Cast - Solo Verhalten gegenüber Mitarbeitern: Die Gebrauchsanweisung für den Chef

Kein Mensch hat immer gute Laune. Jeder hat Themen, die tabu sind. Und wer wann und wie lange wirklich leistungsfähig ist, unterscheidet sich auch von Person zu Person. Für Unternehmer gilt das genauso. Wie Chefs ihren Mitarbeitern auf charmante Weise zeigen können, wie sie ticken, verrät dieser Workers Cast.

von Jörg Mosler

Seien wir ehrlich: Jeder von uns hat seine Macken und Eigenheiten. Richtig mit ihnen umzugehen, erleichtert das Miteinander im Unternehmen sehr. Wer als Chef dazu noch in der Lage ist, das Ganze mit einem Schuss Humor und Selbstironie zu würzen, gewinnt viele Sympathiepunkte. Diese Podcastepisode zeigt eine einfache Idee, wie Chefs das schnell und einfach im Unternehmen umsetzen können.

Risiken und Nebenwirkungen

Früh morgens noch grummelig und erst nach dem fünften Kaffee ansprechbar? Nach der Mittagspause im Ruhemodus, aber nach einem Stückchen Schokolade ist ein Spaß wieder erlaubt? Oder gibt es vielleicht Themen, die in der Besprechung wirklich gar nicht gehen? Jeder Mensch hat persönliche Eigenheiten, gute und schlechte. So auch jeder Chef. Wer seine Mitarbeiter auf charmante Weise darüber aufklärt, fördert die gute Stimmung im Team. Wie so eine Gebrauchsanweisung für den Chef aussehen kann und was hineingehört, das verrät dieser Workers Cast.

