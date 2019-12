08.12.2019

Workers Cast - Solo Schluss, aus, vorbei! Ein Workers Cast-Rückblick auf das Jahr 2019

Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende und so auch der Workers Cast. Doch natürlich geht es nach einer kurzen Weihnachtspause wieder mit wertvollen Podcastfolgen weiter. Die aktuelle Episode gibt einen Rück- sowie einen Ausblick auf spannende Themen.

von Jörg Mosler

Schluss, aus, vorbei? Keine Sorge, das gilt natürlich nur für das Jahr 2019! Dieses ist die letzte Workers Cast-Episode in diesem Jahr. Deshalb bietet die aktuelle Podcast-Folge einen Rückblick auf die vergangenen Monate: Welche Highlights gab es? Wer war dabei? Wofür gilt es, dankbar zu sein?

Motiviert ins neue Jahr

Denn der Dank für den Erfolg des Podcasts gilt natürlich den Interviewpartnern, aber vor allem den Hörern und all jenen, die Feedback und Nachrichten senden. So kann es also auch im kommenden Jahr weitergehen mit spannenden Interviews, wertvollen Tipps und anregenden Inputs. Im aktuellen Workers Cast gibt es deshalb auch einen Ausblick auf das kommende Jahr, die Themen, die Menschen und zusätzliche Termine.

