12.01.2020

Workers Cast - Talk So überzeugen Sie in Videos – Interview mit Moderatorin Andrea Ballschuh

Lampenfieber, Nervosität und Angst sich zu blamieren: Viele Menschen fühlen sich unwohl vor der Kamera. Deshalb nutzen auch die meisten Handwerker das Format Onlinevideo nicht für ihr Unternehmen. Wie sie ihre Angst überwinden können, verrät Expertin Andrea Ballschuh in diesem Workers Cast.

von Jörg Mosler

Anklicken und zuschauen, statt aufschlagen und lesen: Videos kommen einfach an. Im Internet sind sie sogar das klickstärkste Format überhaupt. Leider setzen viele Unternehmer diese Möglichkeit trotzdem nicht ein, weil sie Angst vor der Kamera oder vor negativer Kritik haben. Dass das nicht nötig ist, erklärt Moderatorin und Sprecherin Andrea Ballschuh in diesem Podcast. Sie gibt Tipps, wie jeder vor der Kamera überzeugen und Videos für das Unternehmen nutzen kann.

Ein Profi von klein an

Bereits mit elf Jahren hat Andrea Ballschuh begonnen zu moderieren. Als Kinderansagerin im Kinderfernsehen machte sie ihre ersten Erfahrungen. In den 36 Jahren ihrer Laufbahn war und ist Ballschuh regelmäßig im Radio zu hören und – unter anderem – im ZDF zu sehen. Sie ist also ein echter Profi vor der Kamera. Welche Erfahrungen Ballschuh gemacht hat, worauf es beim Dreh ankommt und wie Unternehmer das Format Video am besten für sich nutzen können, erfahren Sie im aktuellen Workers Cast.

