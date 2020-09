27.09.2020

Workers Cast - Solo Das Jubiläum - 200 Folgen Podcast

Mitarbeitergewinnung und Digitalisierung – das sind die Themen, die den Workers Cast ausmachen. Mit dabei sind nicht nur reine Expertentipps und Hintergrundwissen; es wird auch mal persönlich. Dann erfahren die Zuhörer auch einiges über mich selbst. So wie in dieser ganz besonderen Folge.

von Jörg Mosler

Kaum zu glauben, aber wahr: Ich habe das Podcast-Jubiläum verpasst. Letzte Woche hatten wir Folge 200 und ich habe es erst hinterher bemerkt. Nachdem das letzte Jubiläum bei Folge 100 schon sehr persönlich war, habe ich mir gedacht: Diese Tradition führen wir fort. Deswegen verrät diese verspätete Jubiläumsfolge sieben persönliche Fakten über mich, die den Zuhörer möglicherweise erstaunen werden.

Sieben interessante Details

Wenn es etwas zu feiern gibt, dann muss auch eine besondere Podcast-Folge her. Deshalb gibt dieser Workers Cast einige persönliche Einblicke in den Mann hinter dem Podcast. Woher kommt er? Wie arbeitet er aktuell? Und wie sieht es eigentlich bei ihm mit Lampenfieber aus? Die Antworten auf diese und weitere Fragen bekommen Sie in dieser Podcast-Folge.

