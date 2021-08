09.08.2021

Appell im Vorfeld der Bundestagswahl Wollseifer: "Corona-Kosten und Klimaschutz dürfen nicht hauptsächlich am Mittelstand hängen bleiben"

Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) hat sich im Vorfeld der Bundestagswahl klar gegen Steuererhöhungen und mehr Sozialabgaben ausgesprochen: "Wir müssen die Betriebe entlasten und nicht belasten. Dann schaffen sie Arbeitsplätze, bilden mehr aus und Zahlen mehr Steuern vor Ort", betonte er aktuell in einem Interview.

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) bzw. Präsident Hans Peter Wollseifer hat im Vorfeld der Bundestagswahl noch einmal mit Nachdruck vor Steuererhöhungen nach der Wahl gewarnt. "Das wäre Gift für die wirtschaftliche Entwicklung der Betriebe, gerade in der Nach-Corona-Aufbauphase", sagte Wollseifer am 9. August 2021 der "Deutschen Presse-Agentur" (dpa) in Berlin.

Unter anderem die SPD und die Grünen sprechen sich in ihren Wahlprogrammen dafür aus, hohe Vermögen stärker zu besteuern. Auch die Linke möchte das. Wie der "Stern" berichtet, betone die SPD allerdings, dass dabei sichergestellt werden solle, dass mit der Vermögenssteuer keine Arbeitsplätze gefährdet werden. Bei den Grünen heiße es, man wolle Begünstigungen für Betriebsvermögen im "verfassungsrechtlich erlaubten und wirtschaftlich gebotenen Umfang" einführen. Was Hans Peter Wollseifer im "dpa"-Interview zu den vier zentralen Punkten Klimaschutz, Corona-Kosten, Sozialabgaben und Steuern gesagt hat, fassen wir hier für Sie kurz und übersichtlich zusammen:

"Klimaschutz kostet Geld. Und dieses Geld erwirtschaften unsere Betriebe, die hohe Steuern und Abgaben zahlen, eine hohe Beschäftigung und gute Ausbildung sichern. Wir müssen die Betriebe entlasten und nicht belasten." Kosten für den Klimaschutz dürfen nicht hauptsächlich beim Mittelstand hängen bleiben: Im Gegenteil. Der ZDH-Präsident fordert eher Erleichterungen für Betriebe, welche dann über höhere Umsätze und mehr Steuereinnahmen auch der Umwelt zugutekommen könnten: "Klug wäre es, Anreize zu schaffen, die Umsätze ankurbeln und damit Steuereinnahmen ermöglichen."

"Es soll doch keiner ernsthaft glauben, dass wir mit ein bisschen Steuererhöhung hier und ein bisschen Steuererhöhung da diese Kosten bewältigen können. Das ist eine Aufgabe von mindestens zehn Jahren." Corona-Kosten dürfen nicht allein beim Mittelstand hängen bleiben: Der Zentralverband des Deutschen Handwerks fordert eine faire und verantwortliche Vorgehensweise der politisch Handelnden: "Die Corona-Kosten dürfen nicht allein beim Mittelstand hängen bleiben."

"In der Pflege müssen wir uns fragen, ob wir nicht mehr private Vorsorge brauchen und auch einiges mehr gesamtgesellschaftlich finanzieren müssen." Mehr Staat bei der Finanzierung der Krankenversicherung von Arbeitslosengeld II-Beziehern: "Der Staat macht sich in Sachen Krankenversicherung aktuell einen schlanken Fuß bei den ALG II-Beziehern. Denn derzeit zahlt der Staat zahlt nur ein Drittel von dem, was er eigentlich zahlen müsste. Die Differenz sind fast 10 Milliarden Euro. Damit könnten wir schon den Beitragssatz senken."

"Wir brauchen eine Gleichbehandlung von Personengesellschaften mit Kapitalgesellschaften, damit Handwerker nicht mehr Steuern zahlen als große Konzerne." Attraktivere Thesaurierungsrücklage: Auf Antrag können Unternehmen eine Thesaurierungsrücklage aus nicht entnommenen Gewinnen bilden, welche begünstigt besteuert wird (§ 34a EStG). Die Besteuerung erfolgt aktuell laut Gabler Wirtschaftslexikon mit 28,25 Prozent. Die Ausschüttungen bzw. Entnahmen werden mit 25 Prozent besteuert. Für Hans Peter Wollseifer ist das nicht attraktiv genug für Betriebe: "Wir brauchen eine Thesaurierungsrücklage, die hoch genug angesetzt ist und funktioniert. Betriebe müssen investieren können. Dann setzen sie mehr um. Dann beschäftigen sie mehr Menschen. Dann bezahlen sie auch mehr Steuern. Nur so wird ein Schuh daraus."

