18.12.2018

Fachmessen für das Handwerk 2019 Wo Sie als Messe-Besucher 2019 unbedingt hinmüssen

Was tut sich in einer Branche? Welche neuen Lösungen gibt es? Was bietet die Konkurrenz? Auf Fachmessen können sich Besucher an nur einem Tag kompakt über die wichtigsten Innovationen und Themen in ihrer Branche informieren. Die folgende Übersicht zeigt, wo sich 2019 ein Besuch lohnt.

von Kerstin Meier / Sandra Rauch

Baumesse - © Messe München

Branche Bau

Bau

Termin: 14. -19. Januar 2019

14. -19. Januar 2019 Ort: München

München Angebotsschwerpunkte: Architektur, Materialien und Systeme für Neubau und BestandBesucher/Aussteller: 250.358/ 2.090

Highlights 2019

-Sonderschauen: „Lebensräume der Zukunft: digital, nachhaltig, smart“

„Bauelemente TripleS – Smart / Safe / Secure“

Forenprogramm mit den Leitthemen:

- Digitalisierung

- Vorfertigung und modulare Systembauweise

- Wohnen und Arbeiten in der Zukunft

- Licht im Smart Building

https://bau-muenchen.com/

Tagesticket: 27,50 Euro (Online)/ 49,50 Euro (vor Ort)

Öffnungszeiten:

Mo-Fr 9:30-18 Uhr

Sa 9:30-16 Uhr

Bauma

Termin : 8. bis 14. April 2019

: 8. bis 14. April 2019 Ort: München

München Angebotsschwerpunkte: Bau-, Baustoff- und Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte

Bau-, Baustoff- und Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte Besucher/Aussteller 583.736/ 3.425

Highlights 2019

-Systeme für die „Digitale Baustelle“

Virtual Reality Experience zu Branchenthemen

Sonderschau THINK Big präsentiert die Ausbildungsberufe der Branche

Selfie-Turm im Freigelände für Rundumblick von oben

www.bauma.de

Tagesticket: 24 Euro (Online)/ 35 Euro (vor Ort)

Öffnungszeiten:

Mo-Fr 9:30-18:30 Uhr

Sa 8:30-18:30 Uhr

So 9.30-16.30 Uhr

Weitere wichtige Branchenmessen für Baubetriebe:

ISH (siehe eigener Eintrag)

Farbe, Ausbau & Fassade (20. bis 23. März 2019 in Köln, www.faf-messe.de)

NordBau

Termin: 11. bis 15. September 2019

11. bis 15. September 2019 Ort: Neumünster

Neumünster Angebotsschwerpunkte: Baufachmesse für Hoch- und Tiefbau, Kommunal- und Umwelttechnik mit Zusatzschwerpunkten zu fachbezogenen Sonderthemen

Baufachmesse für Hoch- und Tiefbau, Kommunal- und Umwelttechnik mit Zusatzschwerpunkten zu fachbezogenen Sonderthemen Besucher/Aussteller: 63.800/ 792*

Highlights 2019

Sportstättensanierung/ Sportstätten der Zukunft

vergrößerte Präsentation von Bau-Nutzfahrzeugen mit Anbaugeräten, Werkstattausrüstung, Ladungssicherung, Anbaukränen etc.

Leistungswettbewerb der Maler und Lackierer Schleswig-Holsteins

https://nordbau.de/

Eintrittspreise noch nicht bekannt

Öffnungszeiten: täglich 9-18 Uhr

Sanitär Heizung Klima

ISH

Termin: 11. bis 15. März 2019

11. bis 15. März 2019 Ort: Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M. Angebotsschwerpunkte: Weltleitmesse der Heizungs-, Sanitär- und Klimatechnik

Weltleitmesse der Heizungs-, Sanitär- und Klimatechnik Besucher/Aussteller: 198.810/ 2.485

Highlights 2019

Sonderschauen:

- Digitalisierung

- Pflegebad – der Arbeitsplatz der ambulanten Pflegkraft

- Werkstatt Bad

- Ofenforum

- Digitalisierung - Pflegebad – der Arbeitsplatz der ambulanten Pflegkraft - Werkstatt Bad - Ofenforum Wettbewerbe:

- Produkt-Award Badkomfort für Generationen

- Ofenflamme 2019

https://ish.messefrankfurt.com/frankfurt/de.html

Tagesticket 17 Euro (Online)/ 40 Euro (vor Ort)

Öffnungszeiten: Mo-Do 9-18 Uhr, Fr (Publikumstag) 9-17 Uhr

Elektro

Eltec

Termin: 9. bis 11. Januar 2019

9. bis 11. Januar 2019 Ort: Nürnberg

Nürnberg Angebotsschwerpunkte: Elektro- und Energietechnik für Handwerk, Großhandel, Industrie, Planer und Architekten in Bayern

Elektro- und Energietechnik für Handwerk, Großhandel, Industrie, Planer und Architekten in Bayern Aussteller/Besucher: 10.785/ 225

Highlights 2019

Energieeffizienz

Themenfläche: „E-Haus“

Straße der Innovationen

Praxis-Parcours TechnoCamp für Azubis

http://www.eltec.info

Tagesticket 15 Euro

Öffnungszeiten: Mi-Fr 9-17 Uhr

Elektrotechnik

Termin: 13. bis 15. Februar 2019

13. bis 15. Februar 2019 Ort: Dortmund

Dortmund Angebotsschwerpunkte: Industrie-, Gebäude-, Energie- und Lichttechnik für Handwerk und Industrie

Industrie-, Gebäude-, Energie- und Lichttechnik für Handwerk und Industrie Besucher/Aussteller: 20.204/ 388

Highlights 2019

„Touchpoint Digitale Werkbank“mit praktischen Lösungen für die Digitale Transformation

Angebote speziell für Fachhandwerker: „Dortmunder Lichttag“ „Touch’n‘Try“-Konzept

https://www.messe-elektrotechnik.de

Tagesticket 15 Euro (Online)/ 18,50 (vor Ort)

Öffnungszeiten: Mi-Fr 9-17 Uhr

Eltefa

Termin: 20. bis 22. März 2019

20. bis 22. März 2019 Ort: Stuttgart

Stuttgart Angebotsschwerpunkte: Elektrotechnik und Elektronik für Handwerk und Industrie

Elektrotechnik und Elektronik für Handwerk und Industrie Besucher/Aussteller: 23.738/ 494

Highlights 2019

Sonderschau Elektromobilität: „Die E-Straße. Elektromobilität hat Vorfahrt!“

Smart Home Lösungen im Bestandsbau

Forum Smart Building

Industrietechnik mit Schwerpunkt Schaltanlagenbau

Sicherheitsseminare und Powercheck für Azubis

https://www.messe-stuttgart.de/eltefa/

Tagesticket 17 Euro (Online)/ 22 Euro (vor Ort)

Öffnungszeiten: Mi-Fr 9-17 Uhr

Holz- und Kunststoff

Imm Cologne

Termin: 14. bis 20. Januar 2019

14. bis 20. Januar 2019 Ort: Köln

Köln Angebotsschwerpunkte: Einrichtungs- und Möbelfachmesse

Einrichtungs- und Möbelfachmesse Besucher/Aussteller: 126.674/ 1.253

Highlights 2019

-Trendforum The Stage: Aktuelle Trends im Innendesign

Das Haus – Living by Mood 2019 (Design von Truly Truly)

Parallel stattfindend: Living Kitchen

http://www.imm-cologne.de

Tagesticket 40 Euro (Online)/ 70 Euro (vor Ort)

Öffnungszeiten: Mo-Sa 9-18 Uhr, So 9-17 Uhr

Moulding Expo

Termin: 21. bis 24. Mai 2019

21. bis 24. Mai 2019 Ort: Stuttgart

Stuttgart Angebotsschwerpunkte: Fachmesse Werkzeug-, Modell- und Formenbau

Fachmesse Werkzeug-, Modell- und Formenbau Besucher/Aussteller: 14.015/763

Highlights

BME-Forum zur Werkzeugbeschaffung

Zukunftsforum

Forum Kunststoffprodukte

https://www.messe-stuttgart.de/moulding-expo/

Tagesticket 32 Euro (Online)/ 35 Euro (vor Ort)

Öffnungszeiten: Di-Do 9-17 Uhr, Fr 9-16 Uhr

Ligna

Termin: 27. bis 31.Mai 2019

27. bis 31.Mai 2019 Ort: Hannover

Hannover Angebotsschwerpunkte: Weltleitmesse für Werkzeuge, Maschinen und Anlagen zur Holzbe- und -verarbeitung

Weltleitmesse für Werkzeuge, Maschinen und Anlagen zur Holzbe- und -verarbeitung Aussteller/Besucher: 92.881/ 1.520

Highlights 2019

Ligna-Forum mit den Schwerpunkten: „Processing of Plastics and Composites“,

„Smarte Oberflächentechnologien“, „Holzbearbeitung vernetzt – maßgeschneiderte Lösungen“

Verleihung Deutscher Holzbaupreis

Ligna-Trainings für Tischler, Schreiner, Zimmerer und mobile Monteure

https://www.ligna.de

Tagesticket 33 Euro

Öffnungszeiten: täglich 9-18 Uhr

Metall

Intec und Z (Messeverbund)

Termin: 5. bis 8. Februar 2019

5. bis 8. Februar 2019 Ort: Leipzig

Leipzig Angebotsschwerpunkte: Werkzeugmaschinen, Werkzeuge, Fertigungs- und Automatisierungstechnik (Intec), Teile, Komponenten, Module und Technologien (Z)

Werkzeugmaschinen, Werkzeuge, Fertigungs- und Automatisierungstechnik (Intec), Teile, Komponenten, Module und Technologien (Z) Besucher/Aussteller: 22.034/ 1.001

Highlights 2019

Sonderschauen mit integrierten Fachforen:

- „Additiv + Hybrid – Neue Fertigungstechnologien im Einsatz“

- „Sensorik – auf dem Weg zum intelligenten Produkt. Lösungen, Trends, Potentiale“

mit integrierten Fachforen: - „Additiv + Hybrid – Neue Fertigungstechnologien im Einsatz“ - „Sensorik – auf dem Weg zum intelligenten Produkt. Lösungen, Trends, Potentiale“ Lernfabrik Lean Factory

http://www.messe-intec.de/

Tagesticket 16 Euro (Online)/ 22 Euro (vor Ort)

Öffnungszeiten: Di-Do 9-17 Uhr,Fr 9-16 Uhr

EMO

Termin: 16. bis 21. September 2019

16. bis 21. September 2019 Ort: Hannover

Hannover Angebotsschwerpunkte: Metallbe- und –verarbeitung sowie Schweißtechnik

Metallbe- und –verarbeitung sowie Schweißtechnik Besucher/Aussteller: 128.966/2.226

Highlights 2019

neuer Ausstellungsberech: IoT in der Produktion

Sonderschau Industrie 4.0 area

IoT Speakers Forum

https://www.emo-hannover.de/

Tagesticket: 52 Euro, Dauerkarte: 89 Euro

Öffnungszeiten: täglich 9-18 Uhr

Blechexpo

Termin: 5. bis 11. November 2019

5. bis 11. November 2019 Ort: Stuttgart

Stuttgart Angebotsschwerpunkte: Blechbearbeitung mit Schweisstec, Fügetechnologie

Blechbearbeitung mit Schweisstec, Fügetechnologie Besucher/Aussteller: 39.280/1.282

https://www.blechexpo-messe.de/

Tagesticket: 28 Euro, Dauerkarte: 47 Euro

Öffnungszeiten: täglich 9 bis 17 Uhr

KFZ

Internationale Automobil Ausstellung (IAA)

Termin: 12. bis 22. September 2019

12. bis 22. September 2019 Ort: Frankfurt

Frankfurt Angebotsschwerpunkte: Pkw und Mobilität von morgen

ganzheitliches Erleben der neuen Mobilitätslösungen für Besucher

neue Formate mit IAA Conference und IAA Experience

mit IAA Heritage der Motorworld Group als Partner

https://www.iaa.de/

Tagesticket: 19 Euro (im IAA Webshop)

Öffnungszeiten: täglich 9 bis 19 Uhr

Tipp: Nutzen Sie die Fachbesuchertage am 12. und 13. September mit den bei der Messe erhältlichen Spezialtickets für Fachbesucher!

Tasc

Termin: 11. bis 12. Oktober 2019

11. bis 12. Oktober 2019 Ort: Düsseldorf

Düsseldorf Angebotsschwerpunkte: Fachmesse für Autoglas, Smart Repair und Fahrzeugaufbereitung

Fachmesse für Autoglas, Smart Repair und Fahrzeugaufbereitung Aussteller/Besucher: 1.159/ 50*

Highlights 2019

Automobilersatzteile, Werkzeuge, Werkstattausrüstung, Software, Fahrzeugservice, Sicherheitstechnik, Ausbildung, Weiterbildung

www.tasc-expo.de

Ticketpreise und Öffnungszeiten noch nicht bekannt

Gesundheit

Opti

Termin: 25. bis 27. Januar 2019

25. bis 27. Januar 2019 Ort: München

München Angebotsschwerpunkte: Augenoptik: alles von Fassungen, Gläsern, Kontaktlinsen über Refraktion, Diagnostik, Low Vision, Hör- und Akustikgeräten bis hin zu Ladenbau, Shopdesign, Zubehör, IT-Lösungen

Augenoptik: alles von Fassungen, Gläsern, Kontaktlinsen über Refraktion, Diagnostik, Low Vision, Hör- und Akustikgeräten bis hin zu Ladenbau, Shopdesign, Zubehör, IT-Lösungen Aussteller/Besucher: 28.444/ 667

Highlights 2019

Sonderfläche „Marketing: Customer Journey“

Vortragsreihe „Lust auf Kontaktlinsen

www.opti.de

Tagesticket 17 Euro

Öffnungszeiten: Fr 10-19 Uhr, Sa 9-19 Uhr, So 9-17 Uhr

IDS Internationale Dental-Schau

Termin: 12. bis 16. März 2019

12. bis 16. März 2019 Ort: Köln

Köln Angebotsschwerpunkte: Weltleitmesse für Dentalmedizin und -technik

Weltleitmesse für Dentalmedizin und -technik Aussteller/Besucher: 155.132/ 2.236

Highlights 2019

Digitale Kieferorthopädie

3D-Druck

Verleihung des Gysi-Preises für den Nachwuchs im Zahntechnik-Handwerk

www.ids-cologne.de

Tagesticket 13 Euro (Online)/ 17 Euro (vor Ort)

Öffnungszeiten: täglich 9-18 Uhr

Hörakustiker (Internationaler Hörakustiker-Kongress)

Termin: 16. bis 18. Oktober 2019

16. bis 18. Oktober 2019 Ort: Nürnberg

Nürnberg Angebotsschwerpunkt: Hörakustik

Hörakustik Besucher/Aussteller: 8.000/ 142

Highlights 2019

25 Vorträge sowie verschiedene Tutorials international renommierter Referenten zu neuesten Erkenntnisse aus Wissenschaft, Audiologie und Diagnostik

Präsentation Neuigkeiten zur Hörsystemanpassung, zur Messtechnik und aus dem Bereich Zubehör

www.euha.org/kongress/

Ticketpreise und Öffnungszeiten noch nicht bekannt

Nahrungsmittel

Sachsenback

Termin: 13. bis 15. April 2019

13. bis 15. April 2019 Ort : Dresden

: Dresden Angebotsschwerpunkte : Fachmesse für das Bäcker- und Konditorenhandwerk

: Fachmesse für das Bäcker- und Konditorenhandwerk Besucher/Aussteller: 6.866/ 221

Highlights 2019

Rohstoffe für Bäcker und Konditoren, Arbeits- und Betriebstechnik, Geschäftseinrichtung und -ausstattung, Verkaufsförderung, Handelswaren

www.messe-stuttgart.de/sachsenback/

Tagesticket 20 Euro (Online)/ 25 Euro (vor Ort)

Öffnungszeiten: täglich 9-18 Uhr

Iffa

Termin: 4. bis 9. Mai 2019

4. bis 9. Mai 2019 Ort: Frankfurt a. M.

Frankfurt a. M. Angebotsschwerpunkte: Internationale Leitmesse der Fleischwirtschaft für Industrie, Handel und Handwerk

Internationale Leitmesse der Fleischwirtschaft für Industrie, Handel und Handwerk Besucher/Aussteller: 62.440/ 1.036

Highlights 2019

optimierte Produktion

digitale Lösungen

Ressourceneffizienz, Foodtrends, Verpacken,Gewürze und Ingredienzien

geführte Rundgänge, auch speziell für das Handwerk

https://iffa.messefrankfurt.com/frankfurt/de.html

Tageskarte 22 Euro (Online)/ 24 Euro (vor Ort)

Öffnungszeiten: Sa-Mi 9-18 Uhr, Do 9-17 Uhr

Südback

Termin: 21. bis 24. September 2019

21. bis 24. September 2019 Ort: Stuttgart

Stuttgart Angebotsschwerpunkte: Fachmesse für das Bäcker- und Konditorenhandwerk

Fachmesse für das Bäcker- und Konditorenhandwerk Aussteller/Besucher: 37.126/ 656

Highlights 2019

Bäcker- und Konditoren-Trendbackstube mit Ideen für Produktion und Verkauf

Themenbereich zur Speiseeisherstellung „hello! GELATISSIMO“

Preisverleihungen: südback-Trend Award, BakerMaker Award und Carlo Wildt Pokal

www.messe-stuttgart.de/suedback/

Ticketpreise noch nicht bekannt

Öffnungszeiten: täglich 9-18 Uhr