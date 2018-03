16.03.2018

Studie Handwerksstolz Wie zufrieden sind Handwerker?

Macht Ihnen Ihr Beruf eigentlich Spaß? Bekommen Sie genügend Anerkennung? Sind Sie zufrieden im Handwerk? Oder fehlt Ihnen etwas? Das sind Fragen, die eine Studie der Universität Göttingen erstmals klären will.

von Olaf Deininger

Machen Sie mit bei der Umfrage "Handwerksstolz". - © AdobeStock Katarzyna Bialasiewicz

Das sind Fragen, die eine Studie der Universität Göttingen erstmals klären will. Sie sucht Antworten auf die große Frage: Wie zufrieden sind Handwerksunternehmer und Mitarbeiter in Handwerksbetrieben mit ihrem beruflichen und privaten Leben. Weiter soll ermittelt werden, wie stark oder schwach die Anerkennung ist, die für den Beruf vermittelt wird, und wie

stark Sie sich in Ihrem Beruf selbst verwirklichen können – oder auch nicht.

Das sind wichtige Aspekte, die helfen können, das Handwerk wieder attraktiver zu machen und damit einen wichtigen Beitrag leisten können, den Fachkräfte- und Nachwuchsmangel abzumildern. Aus diesem Grund unterstützen wir diese Untersuchung und bitten um eine möglichst rege Teilnahme an der Online-Umfrage, die nur wenige Minuten dauert. Die Umfrage läuft nur noch bis zum 31. März 2018.

www.handwerksstolz.de