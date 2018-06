12.06.2018

"Martinelli" schreckt Handwerker auf WhatsApp-Virus im Umlauf?

In WhatsApp taucht derzeit bei vielen eine Nachricht auf, die vor einem schlimmen Virus namens "Martinelli" warnt, der sich über ein Video rasant verbreitet. Im Ernstfall könne er das Smartphone lahmlegen. Wir haben unseren WhatsApp-Experten Michael Elbs gefragt, was davon zu halten ist.

von Ramón Kadel

Wenn Sie eine solche Nachricht per WhatsApp bekommen, einfach löschen, ignorieren – und auf keinen Fall den Kontaktkreis verrückt machen. - © Michael Elbs Weitere Beiträge zu diesem Artikel So reagiert WhatsApp auf die DSGVO

Ist WhatsApp jetzt wirklich verboten?

"Spam, Fake und sonstigen Quatsch" nennt unser WhatsApp-Experte Michael Elbs die aktuelle Aufregung um den angeblichen WhatsApp-Virus "Martinelli": "Grundsätzlich gibt es in WhatsApp keinen Virus, stand heute. Es kann aber vorkommen das Links, also Webseitenadressen, gesendet werden, die potenziell gefährlich sind. Aktuell soll ein Video Schaden am Handy anrichten. Das ist aber eine unberechtigte Warnmeldung und schreckt nur unnötig auf", betont Michael Elbs.

"Vor einigen Wochen soll Adidas auch angeblich Turnschuhe via WhatsApp verschenkt haben. Am 'i', bei dem der punkt fehlt, konnte man den fake aber relativ einfach erkennen."

Vor dem Weiterleiten von Warnmeldungen erst googeln

Michael Elbs gibt für alle, die solche Warnmeldungen bekommen, folgenden Rat: "Verhalten Sie sich wie bei Mails: Bevor Sie diese weiterleiten, würden Sie sicher erst einmal im Web googeln und klären, was dahinterstecket. Meist ist das einfach nur Quatsch", erklärt der WhatsApp-Experte. Wenn Sie so etwas bekommen, einfach löschen, ignorieren – und keinesfalls den Kontaktkreis verrückt machen."

WhatsApp durch Updates auf dem neuesten Stand halten

Um WhatsApp und andere wichtige Apps auf dem neuesten Stand zu halten, rät Michael Elbs auch dazu, immer mal wieder im Google Play Store oder bei iTunes nachzuschauen, ob es Neuerungen gibt. "Falls Sie es bequemer haben möchten, können Sie aber auch bei Android und iOS in den Einstellungen automatische App-Updates aktvieren", so Elbs.