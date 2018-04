05.04.2018

hm Praxis WhatsApp erfolgreich im Betrieb nutzen

Wie lässt sich WhatsApp am effektivsten im Betrieb nutzen? Wie funktioniert WhatsApp Business? Lohnt sich das für mein Unternehmen? Fragen, die unser handwerk magazin-Experte Michael Elbs ausführlich in einem unserer "hm Praxis"-Seminare beantwortet. Melden Sie sich jetzt an!

von Ramón Kadel

Dozent Michael Elbs weiß, wie Betriebe WhatsApp für sich nutzen können. - © www.fotograf-ravensburg.de Weitere Beiträge zu diesem Artikel hm WhatsApp

Das bringt WhatsApp Business

Aufgegliedert in die zwei Themengebiete "Chancen und Möglichkeiten" sowie "Realisierung und Einsatz" erklärt unser handwerk magazin-Experte Michael Elbs ausführlich und nahe an der Handwerkspraxis, wie Sie WhatsApp und WhatsApp Business erfolgreich für Ihren Betrieb nutzen, wie Sie mit Kunden schnell und einfach chatten, warum der Chat besser ist als eine Mail, wie Ihre Mitarbeiter durch Chats besser organisieren, dokumentieren oder informieren können und wie das Handwerk trotz der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) WhatsApp verwenden kann. Das halbtägige Seminar unserer Vortragsreihe "hm Praxis" bietet im Detail folgende Themenschwerpunkte:

Chancen und Möglichkeiten von WhatsApp und WhatsApp Business

Schnelle und strukturierte Mitarbeiterkommunikation: Von der Montageeinteilung, über die Baustellengruppen bis zu Broadcast und andere Nutzergruppen. Bequeme und effiziente Kundenkommunikation: Von der Anfrage, über Angebote bis zur Rechnungsstellung in WhatsApp. Kombinationsmöglichkeiten: Vorlagen und Schnittstellen in Branchenprogramme.

Realisierung und Einsatz von WhatsApp und WhatsApp Business

WhatsApp juristisch sicher verwenden: Wege durch den Datenschutzdschungel, um bei WhatsApp rechtlich keine Probleme zu bekommen, Vertragsformulierungen und praktische Anwendung. Effiziente und automatisierte Kommunikation: Einsatz von Chatbausteinen sowie Vorlagen, Anleitungen und Bots für eine autarke Kommunikation des Messengers. Weitere Chat-Apps: Das sind die Vor- und Nachteile von anderen Messengern wie dem Facebook-Messenger oder einem integrierten Website-Chat.

Praxisnaher Workshop im Anschluss

Der im Anschluss an den Vortrag von Michael Elbs stattfindende Workshop verhilft Ihnen WhatsApp mit niedrigem rechtlichen Risiko und hoher Effizienz in der internen und externen Kommunikation einzusetzen. Auch die Dokumentation und die Verarbeitung der Inhalte und Schnittstellen in die bereits eingesetzten Programme werden gezeigt und getestet. Durch Excel- und Powerpointvorlagen erhalten Sie beispielhafte Werkzeuge, um den Messenger produktiv und sinnvoll einzusetzen.

Das sollten Sie als Teilnehmer mitbringen:

Um effektiv am Seminar inklusive Workshop teilnehmen zu können, sollten Sie folgende Hardware mitbringen (Wlan wird gleich am Empfang des jeweiligen Veranstaltungsorts zur Verfügung gestellt):

Laptop

Smartphone

gegebenenfalls Smartphone mit neuer SIM Karte (für WhatsApp Business)

gegebenenfalls Festnetznummer (um Firmennummer in WhatsApp Business einzubinden)

Folgende Termine sind für das "hm Praxis"-Seminar von Michael Elbs geplant:

11. Mai 2018, 13 bis 17 Uhr: Handwerkskammer für München und Oberbayern in München

Handwerkskammer für München und Oberbayern in München 01. Juni 2018, 13 bis 17 Uhr: Technologiezentrum Schwäbisch Hall in Schwäbisch Hall

Technologiezentrum Schwäbisch Hall in Schwäbisch Hall 08. Juni 2018, 13 bis 17 Uhr: Holzmann Medien in Bad Wörishofen

Abonnenten des handwerk magazin zahlen einen Vorteilspreis von 89 Euro, die regulären Seminargebühren betragen 99 Euro. Mitarbeiter der jeweiligen Veranstaltungsorte erhalten freien Eintritt.