28.06.2021

Workers Cast - Solo Wertschätzung: Gut gemacht, Chef!

Loben, auf die Schulter klopfen, Danke sagen: Wertschätzung und Anerkennung sind in der Mitarbeiterführung enorm wichtig. Aber nicht nur der Chef muss sie zeigen. Auch Mitarbeiter können ihre Wertschätzung gerne einmal ausdrücken. Warum es gerade jetzt angebracht ist, verrät dieser Workers Cast.

von Jörg Mosler

Ein Licht am Ende des Tunnels scheint im Moment sichtbar - nach über einem Jahr Pandemie. Jeder von uns hatte oder hat sein Päckchen damit zu tragen. Unternehmer ebenso wie deren Angestellte. Da sollten auch diejenigen mal ein Stück Wertschätzung bekommen, die sonst sehr wenig davon kriegen: die Chefs. In diesem Workers Cast geht es deshalb nur um eine Sache: ein „Gut gemacht!“ für den Chef; am besten verbunden mit einem kleinen Lächeln. Denn das wirkt Wunder.

Wertschätzung bringt Motivation

Wertschätzung ist ein sehr wichtiges Thema. Jeder Chef sollte seine Mitarbeiter wertschätzen, loben und sich bei ihnen für die gute Arbeit bedanken. Doch das gilt nicht nur für den Chef. Denn auch die Mitarbeiter dürfen manchmal etwas zurückgeben. Gerade jetzt, in dieser anstrengenden und teilweise nervenaufreibenden Zeit, tut es auch den Unternehmern gut zu hören, dass sie ihre Sache spitze machen. Warum das so ist, erfahren Sie in dieser Podcast-Folge.

Das könnte Sie auch interessieren

Das Mentoring-Programm: joerg-mosler.de/mentoring

Direktlink zum Workers Cast via iTunes: https://itunes.apple.com/de/podcast/workerscast-der-podcast-f%C3%BCr-handwerksunternehmer/id1195180874?mt=2