08.08.2019

Social Handwerk, 7. Folge Weiterbildung: Das sind die besten Fortbildungsmöglichkeiten für Social Media

Egal ob bei der Arbeit, beim Hobby oder auch im Social Media Bereich: Jeder möchte sich verbessern. Aber wie? In dieser Folge von "Social Handwerk" gibt Felix Schröder (@gipserfelix) Tipps, wie Du die besten Weiterbildungsmaßnahmen für die sozialen Netzwerke findest.

von Felix Schröder (@gipserfelix)

Wo kann man sich im Bereich Social Media weiterbilden, wenn man nicht gerade "Social Handwerk" hört? Felix Schröder (@gipserfelix) weiß auch hier ein paar Tipps.

In vielen Bereichen sind Bücher wohl immer noch die beste Wahl beim Thema Weiterbildung, aber im Social-Media-Bereich bin ich mir doch sehr unsicher. Ich habe keine wirklich guten Erfahrungen mit Büchern über die sozialen Netzwerke gemacht, da sich die Plattformen einfach viel zu rasant entwickeln und kein Buch wirklich auf dem aktuellsten Stand ist. Von daher empfehle ich eher Video- und Audio-Formate.

Weiterbildung im Netz: Podcast oder YouTube?

Ganz klar meine Favoriten sind Podcasts und Tutorial-Videos auf YouTube: Unendlich viel Wissen, welches in 99 Prozent der Fälle auch noch kostenlos ist und wirklich am Puls der Zeit! Hier meine beiden Favoriten für Wissen und Inspiration:

Gary Vaynerchuk: Gary Vaynerchuck ist ein amerikanischer Multiunternehmer, Autor, Sprecher sowie eine international anerkannte Internetpersönlichkeit. Der zuerst als führender Weinkritiker in Erscheinung getretene Vaynerchuk ist bekannt als Pionier im Bereich digitales Marketing und soziale Medien. Der Social-Media-Guru ist am Ruder der in New York ansässigen VaynerMedia und VaynerX. Casey Owen Neistat: Casey Owen Neistat ist ein US-amerikanischer Filmregisseur, Filmproduzent und generell eine bekannte YouTube-Persönlichkeit. Darüber hinaus spielt er eine Hauptrolle in der Fernsehserie The Neistat Brothers, die von ihm und seinem Bruder Van Neistat seit dem Jahr 2008 produziert und 2010 beim Fernsehsender HBO erstausgestrahlt wurde.

Inspiration von Social-Media-Persönlichkeiten ist essenziell für eigenen Erfolg

Außerdem ist es einfach wichtig, egal ob in der eigenen Branche oder auch in einer anderen, sich immer Inspiration von erfolgreichen Social-Media-Persönlichkeiten zu holen. Ihr solltet Euch fragen: "Was posten sie?", "Wie interagieren sie mit anderen Menschen?" Falls ihr diese Punkte beachtet, bin ich mir sicher, dass ihr immer im Social-Media-Bereich relevant bleibt.

Viel Spaß mit der aktuellen Folge meines Podcasts "Social Handwerk"! Alle Folgen des Pocasts findet ihr gesammelt auf der Themenseite "Social Handwerk" – der Podcast von Felix Schröder (@gipserfelix) .