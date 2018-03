07.03.2018

Online-Seminar für Handwerker Webinar: WhatsApp im Handwerksbetrieb

Das Interesse an der betrieblichen Nutzung von Messenger-Diensten wie zum Beispiel WhatsApp ist groß. Aber oftmals fehlen einem die Zeit und der Elan, sich in diesem Bereich weiter zu informieren. Die Lösung? Ein Webinar mit hilfreichen Tipps zum Thema WhatsApp von Unternehmensberater Michael Elbs.

von Kristina Kalkschmidt

Kostenloses Webinar zum Thema WhatsApp von Unternehmensberater und Schreinermeister Michael Elbs.

Das bringt WhatsApp Business

Michael Elbs ist Experte, wenn es um WhatsApp und Messenger-Dienste im Handwerk geht. In seinem dreiteiligen Webinar können sich interessierte Handwerker, Unternehmer, Selbstständige und Firmen über viele Fragen rund um den Messenger und die jeweiligen Einsatzmöglichkeiten informieren.

Der richtige Umgang mit WhatsApp-Business

Schließlich befindet sich mittlerweile auf fast jedem Smartphone die Kommunikationsplattform "WhatsApp". Warum sollte man diese Gegebenheit also nicht für sich und sein Unternehmen nutzen? So lassen sich nicht nur Bilder und Videos in Sekundenschnelle austauschen, sondern direkt auch Probleme in einer 1:1 Betreuung beheben.

Die Themen des Webinars teilen sich in folgende Bereiche auf:

- WhatsApp und der Datenschutz - Lösungen

- WhatsApp Ideen die heute bereits eingesetzt werden

- WhatsApp intern um Mitarbeiter durch Broadcast zu steuern

- WhatsApp mit Kunden anstatt Kontaktformular und Mail

Wer mit der Zeit gehen möchte, sollte sich spätestens jetzt über Alternativen zu Telefon und Fax Gedanken machen. Die Möglichkeiten, die einem ein Messenger-Dienst wie zum Beispiel WhatsApp bietet, darf man nicht unterschätzen. Allerdings stellt sich die Frage, wie ich man diesen Dienst gewinnbringend für sich und seine Firma einsetzen kann.

Haben Sie Interesse am kostenlosen Webinar mit Michael Elbs? Dann melden Sie sich hier für das Webinar an.

Freitag, 09. März 2018 von 16:00 bis 16:45 Uhr

Freitag, 30. März 2018 von 16:00 bis 16:45 Uhr

Freitag, 20. April 2018 von 16:00 bis 16:45 Uhr

