26.10.2018

Entsendung Was müssen Handwerksunternehmer bei der Vergütung von Dienstreisen beachten?

Schnell einmal einen Kundenauftrag in Österreich abwickeln oder für eine zweitägige Dienstreise nach Holland: Für viele Handwerker zählt eine vorrübergehende Arbeit im Ausland zum normalen Alltag. Doch wie vergüten Arbeitgeber die Reisezeit? Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat dazu aktuell geurteilt.

von Daniela Kohnen

Ein Handwerksunternehmer hat seinem Mitarbeiter die erforderlichen Zeiten für die Hin- und Rückreise wie Arbeit zu vergüten, wenn er ihn vorrübergehend ins Ausland entsendet. Das hat das Bundesarbeitsgericht in Erfurt am 17. Oktober 2018 entschieden (Az.: 5 AZR 553/17).

China-Reise: Technischer Mitarbeiter klagte

Im konkreten Fall klagte ein technischer Mitarbeiter eines Bauunternehmens aus Rheinland-Pfalz. Das Unternehmen verpflichtete ihn arbeitsvertraglich, auf wechselnden Baustellen im In- und Ausland zu arbeiten. Der Chef hatte ihn vom 10. August bis zum 30. Oktober 2015 auf eine Baustelle nach China entsandt. Auf Wunsch des Mitarbeiters buchte der Chef für die Hin- und Rückreise statt eines Direktflugs in der Economy-Class einen Flug in der Business-Class mit Zwischenstopp in Dubai. Das Unternehmen zahlte dem Mitarbeiter für die vier Reisetage die vertraglich vereinbarte Vergütung für jeweils acht Stunden. Das waren insgesamt 1.149,44 Euro brutto und 32 Arbeitsstunden.

Der Mitarbeiter klagte dann vor Gericht, da er für weitere 37 Stunden und damit die gesamte Reisezeit bezahlt werden wollte. Seine Begründung: Die gesamte Reisezeit von seiner Wohnung bis zur Arbeitsstelle im Ausland und zurück muss wie Arbeit vergütet werden.

Richter: „Reisen ausschließlich im Interesse des Chefs sind zu vergüten“

Der Kläger hatte nun einen teilweisen Erfolg. Nach Ansicht der Erfurter Richter sind Reisen in der Regel wie Arbeit zu vergüten, wenn der Chef seinen Mitarbeiter vorübergehend ins Ausland schickt. Begründung: Die Reisen finden ausschließlich im Interesse des Chefs statt. Das bezieht sich auf eine Reisezeit, die bei einem Flug in der Economy-Class anfällt.

Allerdings hat das BAG nicht abschließend entschieden. Grund: Mangels ausreichender Feststellung des Landesarbeitsgerichts Rheinland Pfalz, wie lang die tatsächlich erforderliche Reisezeit des Klägers hätte sein müssen bzw. ob die lange Reisezeit damit gerechtfertigt war. Der Kläger hatte bei der Anreise zum ausländischen Dienstort einen Zwischenstopp von mehreren Stunden eingelegt. Das BAG hat den konkreten Fall für eine erneute Entscheidung nach Rheinland Pfalz zurückverwiesen.

Das Arbeitsgericht hatte die Klage abgewiesen. Das Landesarbeitsgericht in Mainz hatte auf die Berufung des Klägers der Klage stattgegeben.