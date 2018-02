22.02.2018

Diesel-Urteil Was man jetzt schon sagen kann

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat eine Entscheidung über Fahrverbote in deutschen Städten vertagt. Das Urteil soll nun am 27. Februar gesprochen werden. Kommt es zu Fahrverboten, sind auch Handwerksbetriebe betroffen. Fragen und Antworten zur Diesel-Problematik.

von Reinhold Mulatz

Noch hat das Bundesverwaltungsgericht nicht über Fahrverbote entschieden. - © bht2000 - Fotolia.com

Die Entscheidung am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig über Diesel-Fahrverbote für bessere Luft in Städten ist vertagt worden. Der 7. Senat will seine Entscheidung nun am kommenden Dienstag, 27. Februar, verkünden, wie der Vorsitzende Richter, Andreas Korbmacher, sagte. Das Rechtsgespräch habe deutlich länger gedauert als vorgesehen. Ursprünglich war für die Entscheidung für Donnerstag, 22.2., geplant gewesen. Als Möglichkeit erwog das Gericht auch, den Europäischen Gerichtshof (EuGH) um Hilfe zu bitten. Dieser könnte die Frage klären, ob Fahrverbote durch die Kommunen auch ohne bundeseinheitliche Regelungen verhängt werden können.

Konkret ging es in dem Verfahren darum, ob Städte Fahrverbote nach geltendem Recht und damit auch ohne eine bundesweit einheitliche Regelung anordnen können, um Schadstoff-Grenzwerte einzuhalten. In etwa 60 Kommunen in Deutschland werden die Grenzwerte für giftige Stickoxide regelmäßig überschritten. Der Verkehrsbereich, darunter vor allem Dieselautos, trägt nach Angaben des Umweltbundesamts rund 60 Prozent zur Belastung in den Städten bei.

Gericht kann Fahrverbote für zulässig erklären

Verhandelt wurde über eine sogenannte Sprungrevision der Länder Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen (NRW) gegen Urteile der Verwaltungsgerichte in Stuttgart und Düsseldorf. Diese hatten nach einer Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) die Behörden verpflichtet, ihre Luftreinhaltepläne so zu verschärfen, dass die Schadstoff-Grenzwerte möglichst schnell eingehalten werden.

Sollte das Bundesverwaltungsgericht die Revisionen zurückweisen, würden die Richter in Leipzig damit faktisch Fahrverbote für zulässig erklären. Ob es diese dann auch gibt, liegt an den Städten und Bezirksregierungen. Einen Automatismus gibt es nicht. Es könnte noch Wochen oder Monate dauern, bis Fahrverbote wirklich in die jeweiligen Luftreinhaltepläne aufgenommen werden.

Experten sind sich jedoch einig, dass es in etlichendeutschen Städten noch im Lauf des Jahres zu Fahrverboten kommen wird. handwerk magazin hat zusammengefasst, was das für Handwerksbetriebe bedeutet.

Welche Städte sind betroffen

Die schlechteste Luft herrscht in München und Stuttgart. Aber insgesamt überschreiten etwa 60 Kommunen regelmäßig die Schadstoffgrenzen, nahezu alle Großstädte sind dabei. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat gegen mehrere Bundesländer geklagt, die für die Einhaltung der Luftreinhaltepläne zuständig sind. Betroffene Städte sind München, Düsseldorf, Köln, Bonn, Aachen, Essen, Gelsenkirchen, Frankfurt am Main, Mainz, Stuttgart und Berlin.

Gelten Fahrverbote für die ganze Stadt?

Nein, nur bei Feinstaubalarm, der bei Wetterlagen mit geringem Luftaustausch ausgelöst werden kann. Hamburg hat zum Beispiel in seinem Luftreinhalteplan vorgesehen, nur bestimmte Straßenabschnitte zu sperren. Solche lokalen Fahrverbote diskutieren auch andere Städte. Eine Möglichkeit wäre, Fahrverbots-Zonen kleiner zu gestalten als die schon existierenden Umweltzonen, die nur mit grüner Plakette befahren werden dürfen. Jede Stadt oder Gemeinde bestimmt allerdings selbst, wann und ob sie derartige Gebiete ausweist.

Ist der Euro-6-Motor vor Fahrverboten sicher?

Eher nicht. Zur Reduzierung der ganzjährig auftretenden Stickstoffdioxid-Belastung in Städten könnte die EURO-6-Norm, die strengere Grenzwerte für Stickoxide vorsieht, beitragen – jedoch nicht, solange die EURO-6-Autos diese Grenzwerte nur im Labor einhalten und Fahrverbote für ältere Diesel nur an Tagen mit hoher Feinstaubbelastung gelten, argumentiert das Umweltbundesamt. Hinzu komme, dass beim Feinstaub die Abgasnorm EURO-6 nicht sauberer sei als EURO-5.

Kommt die blaue Plakette?

Darüber gibt es noch keine Einigung in der Politik. Befürworter der blauen Plakette für Euro-6-Fahrzeuge argumentieren, nur mit dieser Plakette sei eine Unterscheidung zwischen älteren und neuen Modellen bei einem Fahrverbot und einer entsprechenden blauen Umweltzone möglich. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und verbundene Umweltverbände haben eine Definition der Berechtigten für eine blaue Plakette erstellt. Demnach sind dies im Wesentlichen nur noch Diesel-Fahrzeuge, die der Abgasnorm Euro-6 entsprechen (jedoch nicht alle Diesel-Pkw der Euro-6-Norm erfüllen die notwendigen Stickdioxid-Werte) sowie Benzin-Fahrzeuge mit der Norm Euro-3.

Wird es Ausnahmen für Handwerker geben?

Davon ist auszugehen. Der Baden-Württembergische Handwerkstag (BWHT) bekräftigte seine Forderung nach Ausnahmeregelungen für den Wirtschaftsverkehr. Er beharrt auf seiner Forderung nach einer achtjährigen Übergangsfrist für Fahrzeuge des Handwerks ab Einführung einer blauen Plakette oder ähnlicher Fahrverbotsmaßnahmen. Auch der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes plädiert für lange Übergangsfristen, schließlich würden über 90 Prozent der Fahrzeuge der Bauwirtschaft mit Diesel angetrieben. Ein schneller Umtausch sei aus ökonomischen und technischen Gründen unmöglich. Hinzu komme, dass es zurzeit schlichtweg kaum Baumaschinen mit Benzin- bzw. Elektroantrieb gebe. Die Handwerkskammer für München und Oberbayern verlangt bei einer Einführung der blauen Plakette ausreichende Übergangsfristen, die sich an den Nutzungszeiträumen von Dieselfahrzeugen orientieren.

Sind Umrüstungen möglich?

Mit Hardware-Nachrüstungen lässt sich der Stickoxid-Ausstoß älterer Dieselfahrzeuge um rund die Hälfte senken - auch im realen Straßenverkehr. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung des ADAC Württemberg. „Unser Test hat gezeigt: Nachrüstung funktioniert und kann mit Unterstützung der Hersteller sogar zeitnah umgesetzt werden“, sagte ADAC-Vorstandschef Dieter Roßkopf bei der Vorstellung der Test-Ergebnisse. Streit gibt es aber, wer die Nachrüstung bezahlen soll, die Autoindustrie blockt hier noch ab.

Welche Elektro-Alternativen gibt es?

Noch eher wenig. Elektrotransporter gibt es von Volkswagen mit dem eCrafter, dem Iveco Daily Electric oder dem Fiat Ducato von Umrüster Emovum (Hamburg) sowie von Streetsccoter, den die Post auch für andere Unternehmen anbietet. Bei kleineren Transportern ist das Elektroangebot inzwischen größer. Die Preise sind allerdings nach wie vor enorm hoch.

Gibt es Transporter mit Benzin- oder Erdgasmotor?

Einige Hersteller haben bei ihrer Motorenpalette auch einen oder mehrere Benziner, das hat aber meist nur eine Alibifunktion. Beim Volkwagen Transporter T6 liegt der Dieselanteil bei gut 90 Prozent. Erdgasvarianten gibt es bei einigen Herstellern, zum Beispiel VW, Fiat, Iveco Renault und Opel.

Sind Benziner die bessere Wahl?

Die meisten Handwerker haben mit ihren Firmenfahrzeugen keine hohe Jahreskilometerleistung. Deshalb könnte ein Benziner auch wirtschaftlich eine Alternative sein, vorausgesetzt, es ist ein neues Modell. Denn bei älteren droht durchaus auch ein Fahrverbot, auch die stoßen zu viel Stickoxid aus.