14.06.2021

Workers Cast - Solo Facebook Ads: Warum Facebook-Werbeanzeigen nicht die Mitarbeitergewinnung retten

Regelmäßig Anzeigen schalten – und schon rennen die Fachkräfte die Türen ein. So stellen sich manche Unternehmer den Erfolg von Facebook Ads vor und setzen vor allem auf dieses Marketing. Warum das allein nicht hilft, das Problem mit der Mitarbeitergewinnung zu lösen, verrät dieser Workers Cast.

von Jörg Mosler

Facebook-Anzeigen werden in der Mitarbeiter- und Azubigewinnung gerade als Allheilmittel verkauft. Und tatsächlich können sie wirklich gute Dienste leisten. Doch wer ausschließlich auf diese Ads setzt, landet in einer Sackgasse. Denn sie allein lösen das Problem nicht. Weshalb das so ist, verrät dieser Workers Cast.

Ads allein bringen keine Mitarbeiter

Die meisten Unternehmer setzen Facebook Ads dafür ein, neue Mitarbeiter zu finden. Immer mehr Anbieter spezialisieren sich deshalb darauf, dieses Marketing für die Betriebe zu übernehmen. Aber: Mitarbeitergewinnung besteht aus zwei Punkten – und die Ads können nur bei einem der Punkte helfen. Worauf es ankommt und was Unternehmer zusätzlich brauchen, erfahren sie in dieser Podcast-Folge.

Das könnte Sie auch interessieren

Das Mentoring-Programm: joerg-mosler.de/mentoring

Direktlink zum Workers Cast via iTunes: https://itunes.apple.com/de/podcast/workerscast-der-podcast-f%C3%BCr-handwerksunternehmer/id1195180874?mt=2