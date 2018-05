21.05.2018

Workers Cast Videomarketing für Handwerker

Nah am Handwerk und nah an den Menschen: Imagefilme können einen emotionalen und direkten Eindruck des Betriebs vermitteln. Worauf es ankommt und wie Handwerker starten können, erklären Alexander Baumer und Franz Breuer, das Team hinter Handwerkfilm.de, im aktuellen Workers Cast.

von Jörg Mosler

Videos sind das reichweitenstärkste Medium im Netz und bieten die beste Möglichkeit, das eigene Unternehmen und die Arbeitgebermarke einem großen Publikum zu präsentieren. Allerdings schrecken viele Handwerker noch davor zurück. Die aktuelle Podcast-Episode mit Filmprofi Franz Breuer und Malermeister Alexander Baumer soll das ändern. Es geht dabei um Einsatzmöglichkeiten von Videos sowie Technik und Equipment und auch um die Frage, wann ein Handwerker ein Profi-Video braucht.

Emotional und flexibel einsetzbar

Alexander Baumer ist Malermeister aus Regensburg und immer offen für neue Ideen. Auch dem Einsatz eines Imagefilms für das Marketing in seinem Betrieb ist er nicht abgeneigt. So hat er sich Unterstützung bei dem Münchner Cutter und Hochzeitsfilmemacher Franz Breuer geholt. Der hat Baumers Betrieb, die Angestellten sowie die Arbeit gefilmt und ein Video geschnitten, das nah an Mensch und Handwerk ist. Ganz emotional also – und das gefällt. Beinahe 100 000 Klicks hat der Film inzwischen auf Facebook. Nun bieten Baumer und Breuer als Team auch anderen Handwerksunternehmen an, einen Handwerkfilm für sie zu drehen. „Man kann für jedes Budget das richtige finden“, ist sich Breuer sicher. Über Vorteile und Grenzen von Imagefilmen sowie über die passende Herangehensweise sprechen sie im aktuellen Workers Cast.

Das könnte Sie auch interessieren

Die Webseite von Franz Breuer und Alexander Baumer: http://handwerkfilm.de/

Der im Podcast erwähnte Film: „S'Lebn is a freid“ auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=DXIsTTH2wzg&feature=youtu.be

Infos zu meiner [Seminarreihe2018] Mitarbeitergewinnung im Handwerk: https://joerg-mosler.lpages.co/fachkraefteformel-seminar-pc/

Meine Facebook-Gruppe „Mitarbeitergewinnung im Handwerk“: http://bit.ly/mitarbeitergewinnung-gruppe

Direktlink zum Workers Cast via iTunes: https://itunes.apple.com/de/podcast/workerscast-der-podcast-f%C3%BCr-handwerksunternehmer/id1195180874?mt=2