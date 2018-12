30.10.2018

Praxis-Check der betrieblichen Altersvorsorge Umfrage zum Betriebsrentenstärkungsgesetz: Wirkt es – oder wirkt es nicht?

Das Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) soll die bAV beleben. Seit einem Jahr gelten die neuen Regelungen und handwerk magazin möchte zusammen mit dem Münchner Verein gern wissen: Wie sieht die neue bAV in Ihrer Praxis aus? Jetzt teilnehmen.

von Yvonne Döbler

Ziel des Betriebsrentenstärkungsgesetzes (BRSG), das am 01.01.2018 in Kraft getreten ist, ist eine stärkere Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung (bAV) insbesondere in kleinen und mittelständischen Betrieben. Profitieren sollen vor allem Arbeitnehmer mit geringen Einkommen, um sich mithilfe der Betriebsrente eine zusätzliche Altersvorsorge aufbauen zu können. Wird das genutzt?

HIER GEHT'S ZUR UMFRAGE

Mehr für's Alter vorsorgen

Das BRSG hat auf die traditionelle bAV vor allem folgende Auswirkungen: Es gibt steuer- und sozialversicherungsrechtliche Änderungen (Erhöhung des steuerlichen Förderrahmens, verpflichtender Arbeitgeberzuschuss zur Entgeltumwandlung, neue Freibeträge für die Altersversorgung bei der Grundsicherung, Erhöhung der Grundzulage bei Riester-Verträgen) sowie einen neuen bAV-Förderbeitrag für Geringverdiener.

Das handwerk magazin möchte gemeinsam mit der Münchener Verein Versicherungsgruppe bundesweit Inhaber, Geschäftsführer und Personalverantwortliche von Handwerksbetrieben zu ihren bisherigen Erfahrungen mit der betrieblichen Altersversorgung befragen und herausfinden, welche Erwartungen die Betriebe an das neue BRSG haben.

Die Münchener Verein Versicherungsgruppe hat seit fast 100 Jahren Erfahrung als Versicherer des Handwerks und ist Partner der Arbeitsgemeinschaft der handwerklichen Versorgungswerke e. V.

Zehn Minuten für die Umfrage

Die Teilnahme an der Umfrage ist bis 10. Februar 2019 ausschließlich online möglich, die 18 Fragen sind in maximal 10 Minuten beantwortet. Im Frühjahr werden das handwerk magazin und der Münchener Verein die Ergebnisse veröffentlichen. Hier geht's zu unseren Datenschutzbestimmungen.