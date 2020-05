28.04.2020

Marketing nach Corona Umfrage: Wie sieht die Messe der Zukunft aus?

Emotionen, der persönliche Kontakt und die direkte Beratung sind laut Studie des Messeverbands AUMA die größten Vorteile von Messen. Ist damit jetzt erstmal Schluss? Oder müssen wegen Corona neue Formate her? Sagen Sie uns Ihre Meinung!

von Kerstin Meier

Dieter Dohr und Klaus Plaschka (v.li.), Geschäftsführer der GHM in München, sind sich sicher, dass Corona auch die Handwerksmessen verändern wird. - © GHM München

Um die Wirtschaft zügig und nachhaltig wieder in Gang zu bringen, sind Messen nach Einschätzung von AUMA-Geschäftsführer Jörn Holtmeier „als Business-Plattformen essentiell“. Laut Berechnungen des ifo-Instituts führen Messen jährlich zu Produktionseffekten von über 28 Milliarden Euro in der gesamten Wirtschaft, vor allem in den Regionen rund um die Messestädte. Besonders wichtig ist es laut AUMA-Studie für 82 Prozent der Aussteller, dass sie ihre Produkte durch Ansprache aller Sinne authentisch präsentieren können.

Neue Formate auch im Handwerk gefragt

Das gilt natürlich insbesondere für viele Handwerksveranstaltungen, die mit ihren „gläsernen Backstuben“ oder Mitmachwerkstätten ganz bewusst den engen Kontakt zum Besucher anstreben. Kann das in Zukunft so bleiben? Und wird es weiterhin bewährte Branchenevents wie die Internationale Handwerksmesse in München geben? Klaus Plaschka und Dieter Dohr, Geschäftsführer der GHM Gesellschaft für Handwerksmessen in München, sind zuversichtlich: „Krisen in allen Zeiten haben uns stets motiviert, wir sind jedes Mal ein Stückchen über uns hinausgewachsen. Genau mit dieser Haltung werden wir auch die aktuelle Krise meistern.“ Wie genau die Veranstaltungen in Zukunft aussehen werden, darüber wird in diesen Tagen auch bei der GHM intensiv diskutiert, sicher ist momentan nur eines, wie die GHM-Geschäftsführung betont: „ Messen werden mit und durch Covid-19 anders aussehen, diese Herausforderung nehmen wir an.“

Welche Formate kommen bei Ausstellern und Besuchern an? Können virtuelle Veranstaltungen ein Ersatz für die klassische Messe sein?

Bitte nehmen Sie sich drei Minuten Zeit für die Umfrage.

