15.09.2017

Bundestagswahl 2017 Umfrage: Was ist Ihnen Ihre Stimme wert?

Am 24. September wählen die Deutschen einen neuen Bundestag. Was ist den Bürgern am nächsten Sonntag ihre Stimme wert? Aufschluss über diese spannende Frage gibt eine aktuelle Umfrage.

von Cornelia Hefer

Wählerstimmte: Frauen sind unbestechlicher als Männer, so das Ergebis einer Umfrage. - © Gina Sanders, Fotolia

Um es gleich vorweg zu nehmen: Der An- und Verkauf von Wählerstimmen ist in Deutschland laut Strafgesetzbuch, §108b und §108e StGB, gesetzlich verboten. Doch würden die Deutschen ihr Stimmrecht zur Bundestagswahl 2017 verkaufen? Und wenn ja, zu welchem Preis?

Das Finanzportal Vexcash hat sich dazu mit dem Umfrageinstitut Mafo in der Bevölkerung umgehört. Die gute Nachricht vorab: Für die meisten stimmberchtigten Bürger kommt ein Verkauf demnach unter keinen Umständen infrage.

Zwei Drittel der Deutschen verkaufen ihre Stimme nicht

Die Deutschen sind sich ihrer Pflichten als Wähler bewußt: 66 Prozent der Deutschen würden ihre Stimme unter keinen Umständen verkaufen. Besonders resistent gegen den schnöden Mammon: Frauen. Drei Viertel der weiblichen Befragten schließen einen Verkauf ihrer Stimme kategorisch aus.

Bei den Männern sieht es etwas anderes aus: Hier würde fast jeder Zweite (44 Prozent) sein Recht zur politischen Mitbestimmung gegen eine finanzielle Gegenleistung hergeben.

Ab 2.000 Euro werden Wähler schwach

Bei genauerer Betrachtung der Ergebnisse fällt auf, dass besonders mit sinkendem Alter der Verkauf in Betracht gezogen wird. So gaben knapp 80 Prozent aller über 46-Jährigen an, ihre Stimme nicht zu verkaufen.

Zwischen 31 und 45 Jahren sind es immerhin noch rund 60 Prozent. In der jüngeren Altersklasse, zwischen 18 und 30 Jahren, gibt nur noch die Hälfte aller Befragten ihre Stimme als Unverkäuflich an. Jeder Zweite würde sich demnach seinem Stimmrecht einmalig für 2.000 Euro oder weniger entsagen.

Jüngere Menschen verkaufen schon für 100 Euro ihre Stimme

Nur für eine Minderheit von 34 Prozent der Befragten käme ein Verkauf ihrer Stimme infrage. Doch zu welchem Preis? Zur Auswahl standen 100, 250, 500, 1000 und 2000 Euro.

Rund 20 Prozent der Verkaufswilligen würden dabei ihre Stimme bereits für 100 Euro abgeben – vor allem Befragte aus der Altersklasse 18-30 Jahre gaben dabei diesen Wert an. Für eine Gegenleistung von 250, 500 und 1.000 Euro konnten sich insgesamt knapp 30 Prozent begeistern.

Etwa 50 Prozent aller Befragten würden ihre Stimme für die Summe von 2.000 Euro verkaufen. Auch hier führen die 18-30-Jährigen die Ergebnisse an.

