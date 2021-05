17.05.2021

Workers Cast - Solo Studie: Was die Deutschen über das Berufsleben denken

8 Stunden am Tag, 1680 Stunden im Jahr, so viel arbeiten in Deutschland Vollzeitkräfte in der Regel. Wie sie ihr Berufsleben erleben und was sie sich wünschen, beleuchtet eine Studie des Meinungsforschungsinstituts forsa. Einige Ergebnisse fasst dieser Workers Cast zusammen.

von Jörg Mosler

Wie denken die Deutschen eigentlich über den Beruf und was wünschen sie sich für ihr Berufsleben? Dieser Frage hat sich das Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag des Versicherungsanbieters CosmosDirekt angenommen. Die Ergebnisse sind auch im Hinblick auf die Mitarbeitergewinnung interessant. Einige davon fasst diese Podcast-Folge zusammen.

Was Azubis wünschen

Gerade mit Blick auf die Mitarbeitergewinnung fragen sich viele Handwerksunternehmer, was sich insbesondere junge Menschen für ihr Berufsleben wünschen. Denn dieses Wissen kann bei der Suche helfen. Warum nicht nur das Geld entscheidend ist, welchen Einfluss das Umfeld hat und was das alles mit Erfüllung zu tun hat, zeigt dieser Workers Cast.

