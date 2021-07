13.06.2021

Europa-Vergleich Spritpreise 2021: So teuer ist der Urlaub mit dem Auto

Seit Jahresbeginn 2021 sind fossile Brenn- und Kraftstoffe durch die Anpassung des Brennstoffemissionshandelsgesetzes und die damit verbundene Erhöhung des CO₂-Preises in Deutschland erheblich teurer. Gleichzeitig ist Urlaub mit dem Auto in Zeiten der Pandemie attraktiver geworden. Hier können Sie in Europa noch günstig tanken.

Der klimaschutzbedingte Emissionshandel für Brennstoffe ist mit einem fixen CO 2 -Preis von 25 Euro pro Tonne gestartet. Dadurch verteuert sich laut ADAC d er Liter Benzin um rund sieben Cent, der Liter Diesel um rund acht Cent. Bis 2025 soll der CO 2 -Preis sogar schrittweise auf 55 Euro je Tonne steigen. Ziel dieser Maßnahme sei, fossile Brenn- und Kraftstoffe weniger attraktiv zu machen und zum Umstieg auf klimafreundlichere Alternativen anzuregen.

Mobilitätsprämie und Entfernungspauschale entlasten Pendler, aber keine Urlauber

Für Pendler wird diese Mehrbelastung immerhin durch die Mobilitätsprämie in Höhe von fünf Cent oder die Erhöhung der Entfernungspauschale ab dem 21. Entfernungskilometer um fünf Cent pro Kilometer auf nun 35 Cent (teilweise) ausgeglichen, für Urlauber wird es allerdings spürbar teurer – zumindest bei einem Urlaub in Deutschland. Und das, obwohl der Urlaub mit dem Auto durch Corona deutlich populärer geworden ist: Setzten 2019 noch 44 Prozent auf das Reiseverkehrsmittel Auto, waren es 2020 laut ADAC-Tourismusstudie 2021 63 Prozent.

Benzinpreise in Europa: Niederlande am teuersten, Bulgarien am günstigsten

Betrachtet man hingegen ganz Europa, lassen sich trotz gemeinsamer Klimaschutzanstrengungen erhebliche Unterschiede beim Benzinpreis feststellen: Zu Beginn der Ferienzeit 2021 (Pfingstferien) lagen in Europa laut AvD zwischen dem güngstigsten Benzinpreis in Bulgarien und dem teuersten Benzinpreis in den Niederlanden immerhin stolze 73 Cent je Liter. Hier die Benzinpreistabelle der KW 22:

Land Preis für einen Liter Super-Kraftstoff Niederlande 1,77 Euro Norwegen 1,67 Euro Dänemark 1,65 Euro Finnland 1,63 Euro Griechenland 1,61 Euro Portugal 1,60 Euro Italien 1,59 Euro Schweden 1,57 Euro Deutschland 1,55 Euro Frankreich 1,52 Euro Irland 1,48 Euro Belgien 1,44 Euro Großbritannien 1,42 Euro Schweiz 1,41 Euro Europa (Durchschnittswert) 1,40 Euro Estland 1,39 Euro Kroatien 1,38 Euro Slowakei 1,36 Euro Spanien 1,35 Euro Malta 1,34 Euro Lettland 1,30 Euro Luxemburg 1,29 Euro Tschechien 1,26 Euro Österreich 1,25 Euro Litauen 1,23 Euro Zypern 1,23 Euro Ungarn 1,22 Euro Slowenien 1,19 Euro Polen 1,18 Euro Rumänien 1,12 Euro Bulgarien 1,04 Euro

Quelle: AvD (22. KW 2021)

Grund für die großen Unterschiede beim Benzinpreis ist die Zusammensetzung der Kosten: Der Preis an der Zapfsäule setzt sich in Deutschland beispielsweise aus 65,45 Cent pro Liter Mineralölsteuer, 19 Prozent Mehrwertsteueraufschlag und natürlich den Deckungskosten zusammen, die die Mineralölkonzerne brauchen um Kosten und Gewinn abzudecken. In anderen Ländern kann der Anteil an Mineralölsteuer aber wesentlich geringer ausfallen, dazu ist gegebenenfalls auch die Mehrwertsteuer geringer. Insgesamt entstehen so für den Liter Benzin also deutlich weniger Kosten, was der Kunde letztlich auch im Geldbeutel spürt.

Tipp: Abends tanken spart viel Geld

Ein weiterer Faktor für die Benzinkosten ist auch die Tageszeit. Wie vielerorts Schlangen vor Tankstellen beweisen, richten sich viele Verbraucher bereits danach, möglichst abends zu tanken. Und in der Tat: In der Regel tanken Sie zwischen 18 und 19 Uhr am günstigsten. Das gilt übrigens nicht nur für Deutschland. Auch in Österreich ist das Benzin laut AvD in dieser Stunde am günstigsten. Aber vorsicht: Zu viel Zeit sollten Sie sich nicht lassen. Während der Kraftstoffpreis durchschnittlich bis 22 Uhr weiter vergleichsweise niedrig bleibt, zieht der Wert ab 23 Uhr kräftig an und ist dann bis 5 Uhr morgens am Folgetag durchschnittlich am teuersten.

Hinweis: Mit welchen Kosten Sie im Vergleich dazu für Autostrom rechnen müssen, können Sie in unserem Ökostrom-Rechner für Autostrom nachrechnen:

handwerk-magazin.de/autostromrechner