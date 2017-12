09.12.2017

Goldener Bulli Gewinner Solar-Handwerker mit Projekt für Wasser- und Stromanlagen

von Christiane Klebig

Der Goldene Bulli - ein Preis für Handwerksbetriebe mit herausragendem, gesellschaftlichem Engagement - geht in diesem Jahr an die Solar- und Gebäudetechnik-Firma Stemberg aus Lage. Stemberg baute unter anderem die durch einen Wirbelsturm zerstörte Wasser- und Stromversorgung in einem 4.000 Einwohner-Dorf in Mosambik wieder auf. Zudem installierten die Mitarbeiter dort eine Solaranlage für ein Waisenhaus.

Als Anerkennung für den langjährigen Einsatz erhielt das Unternehmen einen neuen, vielseitig einsetzbaren VW Transporter Kastenwagen der 6. Generation - 2,0 l TDI-Motor, EU6 SCR BlueMotion Technology, 110 kW - gebaut für die Bedürfnisse von Betrieben.

Das Projekt und die Preisträger des Goldenen Bulli 2017

Cambine ist ein kleines Dorf in Mosambik, 500 Kilometer nördlich der Hauptstadt Maputo. Hier leistet die Firma Stemberg seit vielen Jahren über die von ihr initiierte Partnerschaft ganz praktische Hilfe. Ziel: die Wasser-­ und Stromversorgung aufzubauen und zu modernisieren.

Der letzte Großeinsatz war im März dieses Jahres. Wirbelsturm „Dineo" mit Windgeschwindigkeiten von 170 km/h zerstörte viele Häuser, Schulen, Kliniken und große Teile der Infrastruktur. Die Firma Stemberg stellte mit fünf ihrer Mitarbeiter die Wasserversorgung in Cambine wieder her, öffnete provisorische Brunnen. Die Handwerker nahmen mit Helfern vor Ort das Stromnetz wieder in Betrieb. Zudem installierten sie eine Solaranlage für ein Waisenhaus. Aktuell hat das Handwerksunternehmen einen Container mit aufgearbeiteten Holzbearbeitungsmaschinen nach Cambine geschickt, um eine Tischlerwerkstatt aufzubauen.

Die Firma Stemberg Solar- und Gebäudetechnik GmbH (Tätigkeitsschwerpunkt: erneuerbare Energien) mit Sitz in Lage (Ostwestfalen-Lippe/NRW) beschäftigt zwölf Mitarbeiter. Inhaber ist Dipl. Ing. Andreas Sternberg, der den Betrieb vor 30 Jahren gründete. Schon seit mehr als zehn Jahren gibt es die von dem Handwerksunternehmen angestoßene Cambine-Partnerschaft, durch die immer wieder wichtige Hilfsmaßnahmen stattfinden.

Über den Goldenen Buli

Mit dem Goldenen Bulli wird das herausragende gesellschaftliche Engagement von Handwerksbetrieben geehrt. Es ist eine Gemeinschaftsaktion von Volkwagen Nutzfahrzeuge, handwerk magazin, Deutsche Handwerks Zeitung, Deutsches Handwerksblatt und Norddeutsches Handwerk. Bewerben für die Auszeichnung konnte sich alle in Deutschland in der Handwerksrolle eingetragenen Unternehmen. Alle Betriebe - egal welcher Größe - hatten die gleichen Chancen.

Die Preisverleihung erfolgte im feierlichen Rahmen in Berlin vor rund 200 geladenen Gästen - darunter auch die zehn Bewerber, die nach Ansicht der Jury besonders gute Projekte eingereicht. hatten.