13.04.2021

Social Handwerk, 26. Folge Social Media: Ist Erfolg in den sozialen Netzwerken einfach nur Glück?

"Social Media ist einfach nur Glück!" Mit dieser provokanten Aussage startet unser Social-Media-Experte Felix Schröder (@gipserfelix) in die aktuelle Folge seines Podcasts. Ob das wirklich so ist – und welche Faktoren eine zentrale Rolle für Erfolg in den Sozialen Netzwerken spielen, hören Sie in der mittlerweile 26. Folge von "Social Handwerk".

von Felix Schröder (@gipserfelix)

Ist Social Media nur ein Glücksspiel? Die Antwort liefert Felix Schröder ((@gipserfelix) in dieser Folge seines Podcasts "Social Handwerk". - © Willi Schröder GmbH (@gipser.willi.schroeder) Weitere Beiträge zu diesem Artikel Podcast-Einstieg für Handwerker: Einfach machen!

Mit der (zugegebenermaßen provokanten) Aussage "Social Media ist einfach nur Glück" oder besser gesagt dem Thema "Glückssache soziale Netzwerke" beschäftige ich mich schon länger. Ich finde es überaus interessant, welche verschiede Meinungen es zu dieser These gibt, egal ob von Experten oder Laien.

Nachhaltiger Social-Media-Erfolg: Likes sind nicht gleich Likes

Nehmen wir das Beispiel Likes: Bei Likes oder Aufrufen machen viele Leute den Fehler, sich zu sehr blenden zu lassen. So entsteht auch oft ein falsches Bild von Erfolg auf Social Media. Leider ist der Grund, warum das eine Foto nur 600 Likes und das andere Bild 1.000 Likes erhält, oft nicht die Qualität des Fotos, sondern einfach nur die Freizügigkeit der abgebildeten Person. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, wie sich Menschen blenden lassen, wenn es um nachhaltigen Erfolg geht. Man sollte sich im Gegenteil immer fragen, welcher Content wirklich den größeren Mehrwert hat.

Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn? Jeder kann viral gehen!

Das spannende an den sozialen Netzwerken ist, dass wirklich jeder viral gehen kann. Egal wie schlecht der Content auch über Wochen oder sogar Jahre war, nur ein überdurchschnittliches Video oder Foto kann schon zu einer immensen Reichweite verhelfen. Inwiefern das aber langfristig zum Erfolg verhilft und ob Social Media somit tatsächlich nur ein Glücksspiel ist, verrate ich in meiner dieser Folge.

Viel Spaß mit der aktuellen Folge meines Podcasts "Social Handwerk" und der Umsetzung meiner Tipps ! Alle Folgen des Pocasts findet ihr gesammelt auf der Themenseite "Social Handwerk" – der Podcast von Felix Schröder (@gipserfelix).