11.01.2021

Social Handwerk, 23. Folge Social-Media-Content: Tolle Ideen auch für Unkreative

Es mangelt Ihnen von Natur aus an Kreativität? Finden Sie sich nicht damit ab! Unser Social-Media-Experte Felix Schröder (@gipserfelix) erklärt in dieser Folge seines Podcasts "Social Handwerk", wie auch unkreative Menschen spannende Bilder, Videos und Texte für Social Media finden und produzieren können.

von Felix Schröder (@gipserfelix)

Keine Ausreden! Jeder Mensch hat zehn Minuten am Tag Zeit, um sich Social-Media-Content auszudenken – davon ist Felix Schröder (@gipserfelix) überzeugt. - © Willi Schröder GmbH (@gipser.willi.schroeder) Weitere Beiträge zu diesem Artikel Social Media 2021: Auf diese Neuerungen der Plattformen sollten Sie sich einstellen

Es passiert immer wieder: In vielen meiner Gespräche merke ich, dass Menschen Schwierigkeiten damit haben, Ideen für Bilder, Videos und Texte für ihre Social-Media-Plattformen zu finden. Leider finden sie sich dann allzu oft damit ab und sagen, dass sie wohl einfach von Natur aus unkreativ sind. In dieser Folge will ich dem entgegentreten und gebe allen Unkreativen da draußen einfache Tipps für dieses Problem. Ich möchte zeigen, dass es vielleicht dann doch nicht so schwer ist, wie gedacht!

Inspiration im Betriebsalltag

Wie löse ich das Kreativitätsproblem? Ganz einfach: Alle Videos und Bilder, die ich in meinen Social-Media-Accounts hochlade, sind eigentlich Situationen, die jeder in seinem Alltag wiederfinden kann. Ich versuche also ganz einfach, Situationen, die jeder kennt, einfach ein bisschen weiterzudenken und diese dann sehr überspitzt darzustellen. Das ist meine kreative Ader.

10 Minuten nachdenken statt ein simples "ich habe keine Zeit!"

Natürlich weiß ich auch um die Zeit-Probleme bei der Kreativität: Mir ist bewusst, dass Menschen, die in der Selbständigkeit leben, generell sehr viel um die Ohren haben und sich nach einem langen Arbeitstag nicht noch eine Stunde hinsetzen wollen oder können, um sich Ideen für Videos auszudenken. Aber ich glaube fest daran, dass jeder, wirklich jeder zehn Minuten am Tag Zeit hat, um sich ausführlich einen Kopf über Ideen für seinen Social-Media-Content zu machen. Das kann im Auto sein oder auch bei einer monotonen Arbeit auf der Baustelle. Auch wenn sich diese Erkenntnis erst einmal nach ein bisschen Arbeit anhört, wird es sich langfristig lohnen, das kann ich Ihnen versichern.

Viel Spaß mit der aktuellen Folge meines Podcasts "Social Handwerk" und der Umsetzung meiner Tipps ! Alle Folgen des Pocasts findet ihr gesammelt auf der Themenseite "Social Handwerk" – der Podcast von Felix Schröder (@gipserfelix).