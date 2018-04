28.03.2018

Steuererklärung 2018 So lange warten Sie in Deutschland auf Ihren Steuerbescheid

Grundsätzlich haben die Steuerzahler bis zum 31. Mai Zeit, ihre Steuererklärung beim Finanzamt einzureichen. Doch dann heißt es warten, denn nun sind die Finanzbehörden an der Reihe. Wie lange Sie in welchem Bundesland auf Ihren Steuerbescheid warten müssen, erfahren Sie hier.

von Kristina Kalkschmidt

Regelmäßig fragt der Bund der Steuerzahler (BdSt) bei der Finanzverwaltung nach: „Wie lange dauert es bis zum Steuerbescheid?“ Der aktuelle Vergleich bezieht sich auf Steuererklärungen die bis zum 31. Dezember 2017 abgegeben wurden – also die neuesten Zahlen.

Allgemeine Bearbeitungszeiten im Durchschnitt

Zeit ist Geld – nicht immer, aber immer öfter. So arbeiteten im Jahr 2017 die Finanzämter in Berlin am schnellsten, dort muss man im Durchschnitt ca. 35 Tage auf seinen Steuerbescheid warten. Auf Platz zwei und drei folgen Hamburg sowie das Saarland. Das Top-Trio brauchte durchschnittlich vom Eingang der Steuererklärung bis zum Steuerbescheid weniger als 42 Tage. Während die Bürger in Bremen ein wenig mehr Geduld aufbringen mussten. Hier liegt die durchschnittliche Wartezeit bei knapp 56 Tagen. Auf die letzten Jahre gesehen, konnten sich die Bundesländer aber insgesamt verbessern und somit die Wartezeiten verringern. Allerdings ist es doch bedenklich, dass die Bearbeitungsspanne zwischen dem schnellsten und langsamsten Bundesland insgesamt rund 20 Tage beträgt.

So lange warten Arbeitnehmer auf den Steuerbescheid

Während die Berliner viel Kritik über die langwierigen Baumaßnahmen beim Flughafen BER über sich ergehen lassen mussten, bekommen sie aber dafür Lob, was die Steuererklärungen angeht. Hier gilt für die Arbeitnehmer eine durchschnittliche Wartezeit von 35 Tagen bis sie den Steuerbescheid im Briefkasten vorfinden. Gefolgt wird die Hauptstadt von dem Saarland und Rheinland-Pfalz. Das Bundesland Nordrhein-Westfalen macht allerdings keine genaueren Angaben zur durchschnittlichen Bearbeitungszeit. Hier hält man sich wage mit der Aussage: Arbeitnehmer müssen sich zwischen zwei Wochen und sechs Monaten gedulden.

Schade, denn laut dem Statistischen Bundesamt gab es im Durchschnitt rund 935 Euro für die Arbeitnehmer zurück. Und niemand wartet gerne auf sein Geld.

Die Wartezeit für Selbstständige und Unternehmer

Selbstständige und Unternehmer aus Berlin können sich „glücklich schätzen“. Immerhin müssen sie nur rund 40 Tage auf ihren Steuerbescheid warten. Aber auch die Unternehmen aus Hamburg (Platz 2) und Bayern (Platz 3) können sich mit rund 45 Tagen nicht wirklich beschweren. Die Hessen hingegen sind mit unter das langsamste Bundesland: Stolze 60 Tage benötigen die Finanzverwaltungen dort. Zwar haben sich insgesamt fast alle Bundesländer verbessert, aber trotzdem gibt es noch Verbesserungspotenzial. Denn eine zügige Bearbeitung der Steuererklärung bedeutet für Unternehmer auch einen Vorteil beim Faktor „Standort“.

Platz Bundesland Wartezeit 1 Berlin 40 Tage 2 Hamburg 43 Tage 3 Bayern 45,3 Tage 4 Saarland 46,9 Tage 5 Rheinland-Pfalz 47,7 Tage 6 Bremen 49,2 Tage 7 Mecklenburg-Vorpommern & Sachsen 50 Tage 8 Schleswig-Holstein 51,1 Tage 9 Sachsen-Anhalt 51,3 Tage 10 Baden-Württemberg 52 Tage 11 Niedersachsen 53,7 Tage 12 Thüringen 55,5 Tage 13 Brandenburg 56,5 Tage 14 Hessen 64,8 Tage 15 Nordrhein-Westfalen 2 Wochen bis 6 Monate

Service-Check zum Thema Steuererklärung

Fragen Sie sich auch oft, welche Aussagen zum Thema „Steuererklärung“ stimmen und wie Sie am schnellsten zu Ihrem Bescheid kommen? Der Bund der Steuerzahler hat ein paar Antworten im Service-Check für Sie: