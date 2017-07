12.07.2017

Workers Cast So geht man mit Stress und Anspannung um

Der richtige Umgang mit Stress ist mit Sicherheit für jeden Handwerksunternehmer ein wichtiges Thema. Was Stressexperte Jacob Drachenberg rät, erfahren Sie in der aktuellen Podcast-Folge.

von Christiane Klebig

Drachenberg, der u. a. namhafte Unternehmen wie Daimler berät, verrät Ihnen in diesem Interview, wie Sie am besten mit Stress umgehen. Das Wichtigste dabei ist immer die persönliche Einstellung und Sichtweise auf die stressige Situation. Antworten, mit welchen Strategien man hier gezielt an sich und seiner Stresskompetenz arbeiten kann, gibt Drachenberg im Interview.

Das könnte Sie auch interessieren

Die Website von Jacob Drachenberg: www.drachenberg.de

Jacob Drachenbergs Facebookseite

Jaconb Drachenbergs Podcast: www.drachenberg.de/blog/

Der Buchtipp von Jacob Drachenberg: "Die Entscheidung liegt bei dir" von Reinhard K. Sprenger

Direktlink zum Workers Cast via iTunes: https://itunes.apple.com/de/podcast/workerscast-der-podcast-f%C3%BCr-handwerksunternehmer/id1195180874?mt=2

Service-Offensive Handwerk 2017

Die Seminarevent, das Ihre Service auf das nächste Level bringt, so Jörg Mosler in seiner Beschreibung.

Termine: 11.11.2017 Nürnberg, 18.11.2017 Dortmund, 25.11.2017 Hamburg

Infos und Tickets unter www.joerg-mosler.de/soh2017