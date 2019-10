Unternehmer in ländlichen Regionen müssen jungen Leuten oft einiges bieten, um Nachteile bei den weichen Standortfaktoren wettzumachen. Sie müssen Arbeitsplätze anbieten, die so attraktiv und flexibel sind, dass sich gegebenenfalls auch ein längerer Anfahrtsweg zur Arbeit lohnt.



Und sie müssen oft längere Anfahrtswege zu Kunden in Kauf nehmen, sind also auf gute harte Standortfaktoren wie eine gute Verkehrsanbindung und gute Kommunikationsinfrastruktur besonders angewiesen.

Unternehmer in der Stadt müssen in dieser Hinsicht auf den ersten Blick etwas weniger tun: Das kulturelle und soziale Angebot ist in den Städten einfach umfangreicher, die weichen Standortfaktoren also besser. Und es zieht immer mehr junge Leute in die Städte.



In der Stadt stellt sich dafür aber andere Fragen: Können sich meine Mitarbeiter noch die Mieten leisten? Muss ich mehr Lohn zahlen als anderswo – und kann ich dann noch mit den Angeboten der Konkurrenz vom Land mithalten? Kann ich mit der starken Konkurrenz durch große Industrie- und Dienstleistungsunternehmen mithalten, die ebenfalls in den Städten um junge Leute werben? Sie müssen etwas dafür tun, dass das Handwerk am Standort ein gutes Image hat und als attraktiver Arbeitgeber gilt.