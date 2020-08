13.07.2020

Social Handwerk, 18. Folge Seriosität: Ist Ernsthaftigkeit in Social Media überhaupt möglich?

Viele halten eine gewisse Ernsthaftigkeit in den sozialen Netzwerken überhaupt nicht für möglich. Dem widerspricht unser Social-Media-Experte Felix Schröder (@gipserfelix) in dieser Podcast-Folge und betont: "Wir können es einfach nicht jedem Recht machen!"

von Felix Schröder (@gipserfelix)

Das wichtigste bei kritischen Anmerkungen zu Social Media ist laut Felix Schröder (@gipserfelix), sich nicht zu verstellen und zu versuchen, seine eigene Arbeit richtig zu präsentieren. - © Willi Schröder GmbH (@gipser.willi.schroeder)

Leider bemerke ich des Öfteren, dass viele Menschen eine gewisse Seriosität in den sozialen Netzwerken nicht für möglich halten. Ich werde oft angesprochen und gefragt, ob dies überhaupt möglich sei.

Es gibt immer Menschen, die an Social Media irgendetwas nicht gut finden

Meine persönliche Erfahrung ist, dass die meisten Menschen, mit denen ich in Kontakt bin, sehr gut mit dem Thema umgehen und die richtige Balance zwischen Humor, Sachlichkeit und Ernsthaftigkeit in den sozialen Netzwerken finden. Natürlich gibt es aber trotzdem immer wieder Personen, die das Thema Social Media für sich generell als nicht gut oder sogar als unseriös bewerten. Besteht in diesem Punkt aber nicht ein Vergleich zu fast jeder Aktion, die wir in unserem Leben vollbringen?

Meiner Meinung nach gibt es immer Menschen, die eine Entwicklung wie Social Media nicht gut finden und dafür eine Begründung suchen wie beispielsweise mangelnde Seriosität. Ich sage aber: "Wir können es einfach nicht jedem Recht machen!"

Authentizität ist das Wichtigste

Das wichtigste bei solchen Ansichten ist, sich nicht zu verstellen und zu versuchen seine eigene Arbeit und die Leidenschaft, die dahinter steckt, richtig zu präsentieren. Dann findet man auch die passenden Personen, mit denen man auch auf Social Media wirklich zusammenarbeiten will.

Viel Spaß bei der Umsetzung und der aktuellen Folge meines Podcasts "Social Handwerk"! Alle Folgen des Pocasts findet ihr gesammelt auf der Themenseite "Social Handwerk" – der Podcast von Felix Schröder (@gipserfelix).