02.07.2019

Entgeltpunkte bzw. Rentenpunkte Rentenformel: So berechnen Sie die gesetzliche Rente

Welche Summe jeder einzelne Beitragszahler in die Deutsche Rentenversicherung am Ende seiner beruflichen Laufbahn eingezahlt hat, bestimmt maßgeblich seine Lebensumstände als Rentner. Mit unserer Rentenformel können Sie berechnen, ob Ihnen finanzielle Sicherheit bevorsteht – oder Altersamut droht.

von Ramón Kadel

Im Januar 2019 hat die Deutsche Rentenversicherung insgesamt 24.812.229 Renten in einer Gesamthöhe von 20.566.880.000 Euro ausbezahlt. Basis für diese riesigen Summen ist die Rentenformel.

Arbeitnehmer zahlen dabei derzeit 9,3 Prozent ihres monatlichen Bruttolohnes in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Darum ist laut Experten der ARAG Versicherung vor allem die Höhe des Bruttolohnes und die Anzahl der Jahre, in denen eingezahlt wurde, für die Höhe der Rentenansprüche entscheidend. Die monatliche Rentenhöhe ist eine Multiplikation von vier verschiedenen Werten – folgende Formel gilt:

MONATLICHE RENTENHÖHE = ENTGELTPUNKTE x ZUGANGSFAKTOR x AKTUELLER RENTENWERT x RENTENARTFAKTOR

Aus diesen vier Werten* setzt sich die Rentenformel zusammen:

Entgeltpunkte: Für die Entgeltpunkte wird jedes Jahr der Verdienst mit dem Durchschnittsverdienst aller Versicherten verglichen. Entspricht er exakt dem Durchschnittsverdienst in diesem Jahr, ist das 1 Entgeltpunkt. Zugangsfaktor: Mit dem Zugangsfaktor werden Zu- und Abschläge berücksichtigt. Abschläge muss hinnehmen, wer vorzeitig in Rente geht. Zuschläge bekommt, wer nach Erreichen der Regelaltersgrenze zunächst auf seine Rente verzichtet. Ohne Zu- oder Abschläge beträgt der Wert 1,0. Aktueller Rentenwert: Der aktuelle Rentenwert ist der Wert, der einem Entgeltpunkt entspricht. Dieser liegt derzeit bei einem Bruttowert von monatlich 31,89 Euro in den neuen und 33,05 Euro in den alten Bundesländern. Rentenartfaktor: Beim Rentenartfaktor kommt es auf die Art Ihrer Rente an: Altersrenten, Renten wegen voller Erwerbsminderung und Erziehungsrenten haben den Wert 1,0. Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung 0,5 und Vollwaisenrenten 0,2 sowie Halbwaisenrenten 0,1.

Zusätzliche Rentenpunkte durch die Mütterrente II

Bis Ende Februar 2019 erhielten Mütter in der Mütterrente I je zwei Rentenpunkte für Kinder, die vor 1992 und je drei Punkte für Kinder, die ab 1992 geboren wurden. Seit dem 1. März 2019 erhalten Mütter, deren Kinder vor 1992 geboren wurden, einen halben Rentenpunkt mehr pro Kind ( Mütterrente II). Somit gibt es für jedes Kind, das vor 1992 geboren wurde, nun rund 15,35 Euro brutto im Osten und rund 16,02 Euro brutto im Westen mehr pro Monat.

Rentenbonus für die Pflege von Angehörigen

Wer Angehörige nicht erwerbsmäßig pflegt, kann dadurch seine monatliche Rente aufbessern. Wie viel Pflegende an zusätzlicher Rente erhalten, hängt vom Pflegegrad der gepflegten Person – dieser muss mindestens Pflegegrad 2 betragen – und dem Umfang an Leistungen ab, die diese Person sonst noch erhält. Je weniger Pflegesachleistungen in Anspruch genommen werden und je höher dadurch der ehrenamtlich erbrachte Pflegeanteil ist, desto höher fällt das künftige Rentenplus aus.

Außerdem muss die eigene Pflegezeit mindestens zehn Stunden pro Woche an mindestens zwei Tagen betragen und Arbeitnehmer dürfen nicht mehr als einen 30-Stunden-Job haben. Die Aufstockung der eigenen monatlichen Rente liegt so im Westen zwischen 5,84 und 30,90 Euro je Pflegejahr – und das lebenslang. Im Osten liegt das Rentenplus zwischen 5,57 und 29,48 Euro.

So informiert Sie die Deutsche Rentenversicherung über Ihre aktuellen Anwartschaften:

Wer 27 Jahre alt ist und fünf Jahre Beitragszeiten aufweisen kann, erhält als Versicherter der Deutschen Rentenversicherung jedes Jahr automatisch eine Renteninformation. Diese Übersicht gibt Auskunft über die erworbenen Anwartschaften und die Höhe der künftig zu erwartenden Rente.

Wem das nicht reicht, kann sich aber auch direkt an die Deutsche Rentenversicherung wenden. Sie berät kostenlos zu Angelegenheiten rund um die gesetzliche Rente und hilft jedem Versicherten, einen Gesamtüberblick über die Anwartschaften zu bekommen. Termine können telefonisch unter 0800/10004800 oder online vereinbart werden.