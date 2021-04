09.03.2021

Social Handwerk, 25. Folge Podcast-Einstieg für Handwerker: Einfach machen!

Irgendwann kommt nach zahlreichen Social-Media-Varianten fast immer die Frage: "Soll ich auch mal einen Podcast ausprobieren?" So ging es auch unserem Social-Media-Experten Felix Schröder (@gipserfelix) ... sonst würde sein Podcast hier ja auch gar nicht existieren. Welche Erfahrungen er damit im Laufe der Zeit gesammelt hat – und wie der Einstieg am besten gelingt, hören Sie in dieser Folge von "Social Handwerk".

von Felix Schröder (@gipserfelix)

Felix Schröder (@gipserfelix) rät, sich beim Thema Podcast keine großen Sorgen zu machen. Einfach ausprobieren! Als Equipment reicht meist schon ein Smartphone. - © Willi Schröder GmbH

Unter den zahlreichen Möglichkeiten für Handwerker auf den Social-Media-Kanälen aktiv zu sein, ist natürlich auch ein eigener Podcast eine schöne Variante. In dieser Ausgabe meines Podcasts "Social Handwerk" möchte ich daher kurz und auf den Punkt meine besten Tipps für Podcasts im Handwerk weitergeben.

Themensauswahl: Vom eigenen Interesse leiten lassen

Die erste Frage, die man sich als potenzieller Podcaster stellt, ist natürlich die Frage nach den Themen. Welche Themen eignen sich also für den eigenen Podcast? Ganz einfach: Hier gibt es eigentlich nichts, das es nicht gibt. Deswegen sollte man sich bei der Themenwahl auch nicht im Vorfeld schon beschränken und einfach über Dinge reden, die einen als Handwerksunternehmer wirklich interessieren. Ob es dabei um Mitarbeiterführung geht oder das neuste Werkzeug ist fast schon egal, hauptsache man spricht über das Thema mit viel Freude.

Equipment: In den meisten Fällen reicht ein Smartphone

Die nächste Frage ist dann natürlich: "Wie starte ich? Und welches Equipment brauche ich dafür?" Meine Antwort: Machen Sie sich keine Sorgen! Einfach machen, einfach anfangen! Am besten nicht groß über das Equipment nachdenken, denn hier reicht in den meisten Fällen schon ein Smartphone. Viele Dinge ergeben sich dann einfach mit der Zeit, wenn man mal ein paar Folgen veröffentlicht hat. Die große Leitlinie sollte immer sein: Keiner ist perfekt – und das macht den Podcast dann meistens noch sympathischer.

Viel Spaß mit der aktuellen Folge meines Podcasts "Social Handwerk" und der Umsetzung meiner Tipps ! Alle Folgen des Pocasts findet ihr gesammelt auf der Themenseite "Social Handwerk" – der Podcast von Felix Schröder (@gipserfelix).